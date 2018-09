Nový trailer k Hitmanovi 2 ukazuje kolumbijskou džungli

Trailery k počítačovým hrám bývají většinou plné dynamicky sestříhané akce podbarvené hlasitou hudbou. Autoři chystaného Hitmana 2 na to šli jinak. V nové ukázce se podíváme na pomalý průlet kamery kolumbijskou džunglí, která bude jednou z nových herních map. Je to trochu nuda, ale grafika vypadá skvěle, to se musí nechat. Hitman 2 vyjde 13. listopadu na PC, X1 a PS4. Naše první dojmy z výstavy E3 si můžete přečíst tady.