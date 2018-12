Outer Worlds od Obsidian připomenou křížence Falloutu z Borderlands

Studio Obsidian (Fallout: New Vegas, Pillars of Eterntiy a další) nedávno odkoupil Microsoft, a tak jsme byli zvědaví, s čím tito talentovaní vývojáři přijdou.

Nepřekvapivě je to opět RPG, tentokrát zasazené do sci-fi světa. Hrát budeme za kolonistu, který se probouzí z dlouhé hibernace do světa, kterému vládnou obří korporace.

Půjde o ryzí singleplayerovou hru, která má nabídnout velikou svobodu při řešení problémů, ostatně nic jiného bychom od Obsidian ani nečekali.

Trochu nás děsí až příliš odlehčená nálada hry, která více než slibovaný Fallout připomíná například Borderlands. Potěšující je zpráva, že navzdory provázanosti s Microsoftem vyjde hra nejen na Steamu, ale i na konzoli PS4. A to už v příštím roce. Začínáme se opatrně těšit.