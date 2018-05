Šanghajští Draci trénují 12 hodin denně, přesto v OWL ještě nevyhráli

Spousta lidí si myslí, že živit se profesionálním hraním her je práce snů. Na rozdíl od většiny běžných smrtelníků totiž klidně můžete hrát celý den a ještě za to dostanete slušné peníze.



Draci jsou jediným čínským týmem v lize, pro tamní fanoušky je jejich působení hořké zklamání.

Jenže pod povrchem je to práce jako každá druhá. A možná ještě o něco tvrdší, jak můžeme usuzovat z prohlášení, které dnes zveřejnil manažer profesionálního týmu Shanghai Dragons. Ten bojuje v profesionální lize hry Overwatch (viz náš článek) a příliš se mu nedaří. I když slovo „nedaří“ je asi přílišný eufemismus. Draci jsou v celé lize beznadějně poslední a doposud se jim nepodařilo zvítězit ani v jednom zápase.

Někdo zkrátka poslední být musí. Ale ne o tolik.

Rozhodně to však není proto, že by podcenili přípravu. „Máme nejintenzivnější trénink ze všech týmů v lize. Náš denní program začíná v 10:30, kdy odcházíme trénovat, a domů se vracíme mezi 22:30 až 23:00, občas se to protáhne až do půlnoci. Trénujeme šest dní v týdnu,“ přibližuje člověk s přezdívkou Van fanouškům těžký život kyberatletů.

Jenže týmu to není vůbec nic platné a nadále vrší porážku za porážkou. „Jsme smutní a nenávidíme se za to, že jsme ještě nedokázali vyhrát,“ přiznává Van a připojuje řadu omluv. Tak snad se to brzy zlepší. Pro původně ambiciózní tým to horší už stejně být nemůže.