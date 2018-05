RECENZE: Pillars of Eternity 2: Deadfire je úžasné námořní dobrodružství

Tři roky od vydání prvního dílu Pillars Of Eternity uběhly jako voda. Hlavní hrdina Watcher se od porážky arcizlouna Thaose ani nedokázal pořádně zabydlet ve svém novém domově a Obsidian Entertainment nám už servíruje pokračování jeho příběhu. Haló kolem druhého dílu je podstatně menší, ale podstata zůstává stejná. Deadfire je požehnáním pro všechny milovníky propracovaných RPG klasického ražení.

Pillars of Eternity 2

Nové dobrodružství se odehrává ve známém světě, ale na zcela jiném nepoznaném místě. Děj nabírá epických proporcí už během první animace. Pevnost Caed Nua, jejímž vládcem jste se v průběhu prvního dílu stali, je zničena. Eothas, bůh přeměny, znovuzrození a světla se reinkarnoval do kolosální sochy pohřbené pod jejími stěnami a zasel do okolní krajiny smrt a zkázu. Všem živým bytostem v dohledu vysál duši z těla.

Bohužel se mezi nimi nacházíte i vy. Ta vaše je však silnější než duše ostatních smrtelníků, a tak ji nedokázal vyrvat celou. Díky tomu vás bohyně smrti může poslat zpět mezi živé. Tak trochu nedobrovolně se stáváte jejím poslem. Vaším úkolem je najít Eothase a zjistit, proč dělá to, co dělá. Neboť je podstatná část vaší duše uvězněná v obří kráčející soše, s přibývající vzdáleností mezi vámi a ní slábnete. Musíte tedy boha sledovat přes moře, na souostroví Deadfire.

Podobně jako v druhém díle Mass Effect i tady lze příběhové pozadí vaší postavy vytvořit zcela od píky pomocí několika dialogových voleb (otázky především morálního charakteru), nebo si importovat postavu z uložené pozice v první hře. I pak po vás hra bude chtít pár odpovědí souvisejících s tím, jak a z jakého důvodu jste jednali během několika klíčových momentů prvního dílu.

Pillars of Eternity 2

S uloženou pozicí nepřenášíte postavu jako takovou. Zapomeňte proto na inventář plný mocných předmětů z konce PoE i na vypilované schopnosti. Importuje se jen a pouze dějový vývoj postavy a světa. Začíná se od nuly, nebo spíš od jedničky, protože přesně na tomto levelu vstupujete do světa Eora.

Rozhodnutí z minula mají vliv

Jak zjistíte záhy, vaše rozhodnutí z minulosti mají na svět a děj druhého dílu nemalý vliv. Hned po probuzení se k vám přidá starý známý, bojovník Edér, který se chová přesně podle toho, jaký osud jste mu přiřkli dřív a zdali jste splnili s jeho postavou spjaté vedlejší úkoly. Může se radovat z toho, že jste naživu, může být naštvaný, anebo si vás vůbec nemusí pamatovat.

Herní systém je ve své podstatě totožný s tím z prvního dílu. Byl vytvořen speciálně pro tuto sérii, ale je s mírnými odchylkami podobný licenci Dungeons & Dragons. Povolání je stále jedenáct, každé má tři podkategorie. Co dělá každý z atributů a kterákoliv ze schopností, poznáte už podle jejich názvu. Zvlášť, pokud jste odkojení klasikami jako Baldur’s Gate nebo Planescape: Torment.

Svět Deadfire představuje vše, co byste od tématiky čekali. Moře, piráty, banánové republiky, zakopané poklady, papoušky na rameni, krásné tropické lokace, domorodce, kanóny, lodě a jejich bitvy, ale také desítky nepovinných úkolů a skvěle propracovanou historii zdejších frakcí. Těch asi 35 hodin herního času, během nichž dostihnete Eothase, představuje jen zlomek toho, co hra skutečně nabízí.

Pillars of Eternity 2

Ostatně, abych byl upřímný, ačkoliv je hlavní dějová linka zajímavá a pěkně rozšiřuje to, co o světě Eora víme už z jedničky, je to asi nejslabší součást hry. Je vyprávěna poněkud pomalu a rozvláčně. To, v čem tkví největší síla Deadfire, se skrývá v částečně otevřeném světě plném zastrčených lokací a nepovinných úkolů, které můžete plnit, jak se vám zachce.

Podobně jako třeba ve Storm of Zehir i tady se krom lokálních map pohybujete taktéž na mapě globální. Po odhalení úkolu nebo místa se vám v zápisníku objeví varování ve formě jedné až tří lebek, které značí jeho obtížnost. Kromě hlavních úkolů vám hra dává volnou ruku, jak postupovat. Můžete se klidně na všechno vykašlat a jen tak brázdit mapu a vyhledávat náhodné události. Svoboda je v Deadfire mnohem větší a znatelnější.

Máme vlastní loď

S tím také souvisí druhá největší novinka, totiž ovládání lodi. Jakmile se vám po několika úvodních hodinách ve hře podaří opravit svou ztroskotanou kocábku The Defiant, naplno se vám otevře možnost cestovat kamkoliv po mapě. K plnému popisu mechanismu by byl potřeba samostatný článek. Až tak je její management propracovaný.

Je třeba najímat posádku, přičemž každý člen má předpoklady pro jiný typ práce. Je nutné posádku sytit a zásobovat alkoholem a léčivy. Zapomenout nesmíte ani na opravy lodi a dělové koule. Souboje probíhají tahově na pozadí taktického rozhraní a dialogů. Po každém rozkazu, který vydáte, následuje odpověď nepřátelského plavidla. Jakmile se vám podaří k protivníkovi přiblížit, můžete se nalodit a nepřátele pobít meči, mušketami a kouzly v reálném čase.

Pillars of Eternity 2

Námořní souboje jsou trochu zdlouhavé a zanechávají vaši loď i posádku často v kritickém stavu, bez morálky a potácející se na hraně vzpoury. Na druhou stranu je vám odměnou bohatá kořist a zkušenosti. Je však pravdou, že devadesátý náhodný útok pirátů vás spíš naštve, než aby vám do žil vlil dobrodružnou krev.

Otevřený svět a námořní bitvy jsou dvě největší lákadla druhého dílu PoE. Drobných odlišností je mnohem víc a často si jich všimne jen zkušené oko. Úplně nový je například editor chování postav party. Nadefinovat v něm jde skutečně cokoliv, nejen nastavit AI skupiny na agresivní. Lze naprogramovat, aby po spatření nepřítele mág automaticky seslal obranná kouzla, zatímco se zloděj schová do stínů a barbar zařve svůj válečný křik. Příkazy se navíc dají řetězit a podmiňovat.

VIDEO: V Pillars of Eternity 2 budou významné i lodě

Malou a skvělou novinkou je i tlačítko copy v inventáři. To vám dovoluje přiřadit stejnou zbraň do více setů. Když už jsme u inventáře, tak kromě batohu jednotlivých postav vám je k dispozici také inventář celé party, jehož úložný prostor je mnohem velkorysejší. To ocení především pravověrní hráči her na hrdiny a bordeláři. Dovoluje jim s sebou tahat doslova celou velehoru haraburdí. Nádhera.

Více prostoru se bude hodit i milovníkům pořádku. Kromě zbraní a magických hůlek s sebou totiž budete nosit i desítky různých ingrediencí a surovin pro výrobu a pro magii. Vyrábět lze především lektvary, munici a magické svitky. Očarovat pak lze jen unikátní zbraně a kromě surovin je vyžadována i pořádná suma zlaťáků.

Pillars of Eternity 2

„Vyrobit“ si můžete nově také jídlo. To nemůžete sníst okamžitě, ale musíte počkat, až bude celá skupina odpočívat. Teprve pak můžete každému členovi party dát příděl. Většina jídel má zároveň silné pozitivní i negativní efekty. Je třeba dávat pozor, čím koho krmíte. Efekty totiž přetrvávají až do doby, než se znovu vyspíte.

Ještě víc vám během putování může pomoci nová možnost posílit své schopnosti nebo samotné postavy. Funguje to tak, že během souboje lze postavě výrazně vylepšit účinek určitého kouzla nebo dovednosti, anebo znovu posílit ty, které jste už použili. Během boje lze tuto možnost použít jen jedenkrát a celkový počet použití je omezen na den.

Nový systém přesvědčení

Zcela předělaný je také systém přesvědčení, který nyní překonává i ten z Dragon Age. Nejenom, že každá postava má několik specifických vlastností (je rasistická, nemá ráda násilí na zvířatech, je pravdomluvná, atd.), ale zároveň se jednotliví členové party vzájemně ovlivňují a posuzují chování nejen vás, ale i ostatních členů. To samé platí pro frakce, které mají libost či nelibost vůči vaší hlavní postavě. Člověk aby se v tom guláši vztahů vyznal.

Pokud jde o negativa, mnoho jich zde nenajdete. Někomu hraní znepříjemní menší bug nebo vysoké HW nároky. Graficky je přitom Deadfire přibližně na úrovní první hry. Jen s několika malými grafickými vylepšeními, z nichž nejvíc si všimnete lepšího osvětlení v interiérech a mnohem hezčích efektů počasí a překrásné rozbouřené vody.

Pillars of Eternity 2

Už původní Pillars of Eternity byla vymazlená hra. A s druhým dílem lze bez výčitek říct, že má Obsidian zaděláno na výbornou sérii. Nedá se říct, že by Deadfire první hru významně překonával. Řadí se vedle ní spíš jako statný pokračovatel. Nových, skutečně razantních prvků není mnoho. Často jde jen o malá technická vylepšení, která vám buď udělají radost, nebo je bez povšimnutí přejdete.

Co hru táhne kupředu je nové prostředí se známými mechanikami. Pak desítky skvěle napsaných nepovinných úkolů, které doplňují zajímavý, i když trochu těžkopádně vyprávěný, hlavní příběh a nové možnosti v podobě otevřené mapy s náhodnými událostmi. V neposlední řadě pak námořní bitvy, které sice mohly být zpracovány trochu dynamičtěji, ale stále jde o dobrý přídavek do už tak vynikající hry. S Pillars of Eternity 2 rozhodně neprohloupíte. Ať už letos nebo kdykoliv jindy.