Nová americká show kombinuje politickou debatu s hraním videoher

V prvním díle pořadu Playing Games With Politicians si reportér David Weigel pozval floridského kongresmana Matta Gaetze, aby si nad partií simulace amerického fotbalu Madden 18 popovídali o jeho dosavadním působení ve Sněmovně reprezentantů.



Toto v Otázkách Václava Moravce neuvidíte.

Gaetz je konzervativní republikánský politik, který se řadí mezi chráněnce a podporovatele prezidenta Donalda Trumpa. Přestože během streamu došlo i na dotazy diváků, diskuse byla poměrně klidná a v podstatě se vyhýbala jakýmkoli kontroverzním tématům. A když už se někdo Gaetze zeptal, proč své jméno spojil s nechvalně proslulým „novinářem“ Chuckem Johnsonem, pětatřicetiletý politik to označil za chybu a hovor rychle stočil k probíhající hře. Kterou mimochodem s přehledem vyhrál v poměru 26:0.

Je nutné poznamenat, že The Washington Post patří do impéria miliardáře Jeffa Bezose, stejně jako streamovací platforma Twitch, kde se na celý pořad můžete podívat.

Snaha zkombinovat dva zcela odlišné světy vyzněla spíše naprázdno, ale zatím šlo jen o pilotní díl. V tom příštím vystoupí demokratická politička Suzan DelBeneová, která bude hrát WiiSports.



Celý pořad je poměrně bizarní, ale nemůžu popřít, že bych něco podobného chtěl vidět i v českých podmínkách. Hrají komunisté Red Alert? Dokázala by Karla Šlechtová přežít v Arma 3 alespoň pět minut? Baví nepovedený Sea of Thieves alespoň Piráty? A jakou hru by si vybral premiér Andrej Babiš? To se nejspíše nikdy nedozvíme.