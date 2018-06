Proč PlayStation neumožňuje cross-play? Důvodem jsou zřejmě jen peníze

Minulý týden se společnosti Sony povedlo nadzvednout všechny své zákazníky, kteří chtěli použít svůj uživatelský účet ve hře Fortnite z konzole PlayStation 4 i na Nintendu Switch. S překvapením totiž zjistili, že to nejde (o kauze jsme psali tady). Majitelé PC a Xboxů přitom žádné takové problémy neřeší.



Radost z vydání Fortnite na Switchi poněkud zkazila politika firmy Sony, která neumožnila hráčům využít stejný účet.

Sony si samozřejmě z pozice lídra současného konzolového trhu může takovýto přístup dovolit, jenže jí to u veřejnosti nepřináší plusové body, i když se snaží tvrdit, že tím vlastně chrání své zákazníky. „PlayStation je pořád vcelku uzavřená platforma, musíme proto hráče bránit před nevhodným obsahem a nevhodnými zážitky. Příkladem je online hraní, u kterého věnujeme značné úsilí zabezpečení i kontrole prostředí. A když platformu otevřeme, můžeme o to přijít,“ řekl Jim Ryan z evropské pobočky Sony v roce 2017 v rozhovoru pro Bonusweb. Nejspíš to však bude úplně jinak.

Bývalý ředitel Sony Online Entertainment John Smedley totiž na svém twitterovém účtu naplno řekl, že tím pravým důvodem, proč Sony cross-play nepodporuje, jsou peníze. „Když jsem byl v Sony, oficiální důvod proti umožnění crossplay byly peníze. Nelíbilo se jim, že si někdo koupí něco na Xbox a pak to využívá na PlayStation. Hloupý důvod, ale tak to prostě je.“

Zároveň dodal, že pokud lidé na společnost vyvinou dostatečný tlak, problém zmizí. Takže jestli vás to opravdu trápí, můžete třeba podepsat tuto petici. Třeba to něčemu pomůže.