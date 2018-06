Podívejte se na nové záběry z Falloutu 76

Bethesda zveřejnila nové záběry z chystané hry Fallout 76, na něž se můžete podívat níže. Grafika vypadá pěkně, my však máme starosti spíš o to, jak se výsledek bude hrát. Fallout 76 totiž nebude RPG, ale akční multiplayerový suruvival, což řada konzervativních fanoušků těžce nese. Jak to celé dopadne, se dozvíme 14. listopadu letošního roku.