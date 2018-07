Předplatné World of Warcraft zahrnuje nově šest expanzí

S vydanou systémovou aktualizací online hry na hrdiny World of Warcraft, která ji připravuje na nadcházející expanzi Battle for Azeroth, došlo k úpravám předplatného. To nově zahrnuje přístup do všech dosud vydaných expanzí, tedy i právě končící Legion. Kdo ovšem bude chtít pokračovat v Battle for Azeroth, který vychází 17. srpna, bude si muset datadisk koupit.

World of Warcraft: Legion