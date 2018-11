Prodeus bude retro střílečka ve stylu Duke Nukema 3D

Kdybychom měli psát o každé pixelartové retro střílečce, která se plánuje, museli bychom nabrat ještě alespoň dva lidi na plný úvazek. A stejně by to nejspíše nestačilo. Otázkou je, proč bychom to dělali, protože většina z těchto her si je podobných jako vejce vejci a nemá smysl se jimi blížeji zaobírat.

Chystaná akce Prodeus je však tou příslovečnou výjimkou potvrzující pravidlo. Alespoň co se týče grafické stránky určitě. V podstatě jde o moderní hru s pokročilou hrou světla a stínu a detailními animacemi, jen následně rozpixelovanou do podoby starých stříleček poloviny devadesátých let. A vypadá prostě božsky.

Retro bude i její náplň, má jít o klasickou groteskně násilnou řežbu, jakou byl Blood, Doom nebo Duke Nukem 3D. Za hrou stojí dvojice programátorů říkající si prozaicky Mike a Jason, kteří se chlubí zkušeností z projektů jako Bioshock Infinite nebo Call of Duty: Black Ops 1 a 2. Už však nespecifikují, co na těchto hrách dělali, takže bych to bral s rezervou. Hotovo prý bude příští rok, jistotou je zatím jen PC platforma.