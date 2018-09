Vyzkoušeli jsme první erotickou hru bez cenzury, která vyšla na Steamu

Steam, největší digitální platforma pro prodej her, už nabobtnal do takových rozměrů, že se v něm může neinformovaný zákazník snadno ztratit.

Více než o hru jde o interaktivní gamebook.

Vedle spousty skvělých her v něm každý den přibývají desítky naprosto zbytečného balastu (více viz náš článek). Kurátoři Steamu nad prodávaným obsahem už dávno ztratili kontrolu a do nabídky neváhají zařadit v podstatě jakýkoli titul, který se dal spustit a neobsahoval virus.



Bylo tak jen otázkou času, kdy se na Steam dostane i klasické videoherní porno, které je dosud distribuováno jen přes samostatné internetové stránky typu Nutaku (viz náš starší článek).

A ten čas právě nastal. První vlaštovka spadající do kategorie „Adult only sexual content“ vyšla v pátek 14. srpna, jmenuje se Negligee: Love Stories a my jsme si ji samozřejmě nemohli nechat ujít.

Je to ještě hra?

Jedna z mála voleb, kterými hráč může jednoduchý příběh ovlivnit.

Předem je nutné říct, že nejde o žádný vysokorozpočtový trhák, na druhou stranu má však po produkční stránce jistou kvalitu. Autoři z britského týmu Dharker Studio na ni totiž loni na Kickstarteru vybrali 14 448 liber (přes 400 tisíc korun), k čemuž jim určitě hodně pomohlo, že už mají na kontě několik hotových titulů. Jejich specializací jsou tzv. vizuální novely, což je v podstatě ta nejprimitivnější forma videohry, jakou si vůbec lze představit.

Jestli si pamatujete gamebooky z počátku 90. let, máte poměrně jasnou představu, jak takové hry fungují. Jde jen o text doplněný ilustračními obrázky a hráč si jen v několika klíčových momentech může vybírat, jakým směrem se příběh bude ubírat dál. Je to sice jednoduché, ale pokud je scénář kvalitní, nebo alespoň dobře napsaný, dokážou vizuální novely nabídnout zajímavý zážitek notně podněcující čtenářovu fantazii. Negligee je typický představitel tohoto žánru, odlišný snad jen tím, že nejde o jeden příběh, ale o čtyři samostatné povídky.

Proti gustu…

Negligee: Love Stories je první hra v historii Steamu, která obsahuje explicitní záběry genitálií.

Hra je kreslená a to tím klasickým japonským stylem, kde všechna děvčata vypadají, jako kdyby neopustila základní školu. Ono to až tak nevadí, protože celá vizuální stránka je naprosto minimalistická, každý přibližně 90minutový příběh se skládá jen z nějakých 20 obrázků. Z nichž samotný sexuální akt je zobrazen zhruba na třech a to maximálně formou jednoduché animace.

Ta přidaná hodnota, kvůli které byste měli zaplatit těch přibližně 250 korun, tak spočívá v možnosti ovlivňovat vlastní příběh a rozhodovat, kudy se vaše postava vydá. Jenže bohužel to není jako interaktivní filmy od Davida Cage. Úvodní zápletky sice nabízejí i zajímavá témata, máme tu ženu pod tlakem domácího násilí nebo striptérku, zamýšlející se nad svojí budoucností, jenže veškerý potenciál je utopen v naprosto šablonovitých situacích a dialozích.

Příběhové volby jde v podstatě smrsknout na schéma „chci vidět další porno obrázek, anebo ne“. Není tak jasné, na koho hra míří.

Komu jde o samotné zobrazení sexu, během minutového hledání na internetu toho mnohem rychleji dostanete mnohem víc. Kdo chce dospělý příběh, toho proklikávání šablonovitým dialogy nemůže uspokojit.

Budoucnost

A přes to všechno by mohl být Negligee: Love Stories změnit herní svět. Tím, že pornografické tituly míří i na běžnou distribuční platformu, zvýší se skokově jejich hráčská základna. Po řadě hanbatých variací známých značek, by třeba někdo v budoucnu mohl konečně udělat opravdu zajímavou hru pro dospělé. Negligee jí totiž rozhodně není.