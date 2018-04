I nová hra CliffyhoB má směle nakročeno k tomu, aby se stala průšvihem

V pondělí jsme psali o tom, že se legendární vývojář CliffyB oklepal z obrovského neúspěchu předchozí hry LawBreakers a napnul své síly novým směrem. Jenže čerstvá novinka Radical Heights, která se včera objevila na Steamu, směřuje k tomu stát se ještě větším průšvihem.

Tato variace na žánr battle royale se snaží přilákat hráče stylem 80. let, ale evidentně to nefunguje. Provozovatelé konkurenčních Fortnite a PlayerUnknown’s Battlegrounds se tak o svůj byznys obávat zatím nemusí.

Během startovacího dne totiž novinka přilákala pouhých 8 500 hráčů. To je sice o tisíc více než LawBreakers, ale nesmíme zapomínat na to, že Radical Heights jsou k dispozici zcela zdarma. Vzhledem k mediální podpoře, které se kvůli známému vývojáři hře dostává od médií, je to opravdu žalostně málo. A co hůř, ani ta hrstka hráčů zrovna neskáče nadšením. Naopak si stěžují na špatnou optimalizaci, prachbídný technický stav a celkovou nepřehlednost a ošklivost.

V redakci jsme ještě Radical Heights nezkoušeli a naše odhodlání klesá každou minutou. Zajímalo by vás to vůbec, nebo máme raději psát o něčem jiném?