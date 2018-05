Ranked Play v Hearthstone už funguje, hráči získají kompenzaci

Karetní hra Hearthstone se potýkala s funkčností režimu Ranked Play, kvůli čemuž Blizzard zrušil i páteční livestream, v němž chtěl blíže představit Year of the Raven a zřejmě i první letošní expanzi. Dobrá zpráva je, že chyba byla opravena. A hráči jako omluvu příští týden získají tři boostery z edice Kobolds and Catacombs (na mobilních zařízeních se bude stačit přihlásit, na PC budou distribuovány přes Gifts v aplikaci Battle.net).

Hearthstone