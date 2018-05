Rapper 50 Cent by chtěl další hru se svým jménem

Curtis Jackson aka 50 Cent není jen známý rapper a příležitostný herec, ale svým jménem zaštítil i akční hry 50 Cent: Bulletproof a 50 Cent: Blood on the Sand. A jak prozradil magazínu Gamespot, má ještě spoustu nápadů, které by v herním průmyslu rád prosadil. Což by bylo fajn, protože navzdory všem předpokladům to ve výsledku byly docela zábavné kousky.