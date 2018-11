RECENZE: Český Project Hospital je simulátor nemocnice pro náročné

Project Hospital českého studia Oxymoron Games je velice komplexní, nemocnici nejenže musíte řídit, vy si ji musíte i celou naplánovat a postavit, najmout personál a pak dohlížet i na diagnostiku pacientů. První, co vás čeká na skromné cestě za nejlepším vedoucím nemocnice, je stavba základů.



Nástrojů pro architektonické vyžití je požehnaně. Spousta různých zdí, oken i dveří. Když napíšu, že je to velice blízko The Sims, nebudu daleko od pravdy, na rozdíl od kultovního simulátoru mrzačení… chci říct starání se o Simíky však v Project Hospital chybí ona hravost a zábavnost stavby a zařizování pokojů. Zde je všechno těžkopádnější, účelové a často zbytečně komplikované. Zařídit jednu místnost trvá i několik minut.

Při zařizování musíte respektovat položky nutné pro provoz, doporučené a pak doplňkové. Nejde jen o to co umístit, ale i kam. Postel nebude funkční bez monitoru na jedné a stolku na druhé straně. Přiznám se, že než abych se mořil deset minut s návrhem ordinace, rychle jsem si oblíbil prefaby, tedy dostupné návrhy, které do prostoru umístíte i s vybavením a prefab pak snadno doupravíte pro své potřeby.

Je to i taková obrana proti hře samé, která nedokáže vždy úplně pobrat váš způsob řešení problému: když se doberete výsledku jinou než hrou zamýšlenou cestou, nemusí se vám kupříkladu vůbec místnost aktivovat. Project Hospital obecně nemá moc ráda, pokud dojdete k cíli jinak, než to sama chce, a to vede k bugům. To se dotýká nejen stavby, ale i najímání personálu či plnění úkolů.

Míra autentičnosti je přes čáru. Poznáte to v momentě, kdy vám hra poručí otevřít rentgenové oddělení – další oddělení jsou pohotovost, JIPka, trauma, chirurgie, neurologie, interna, kardiologie. Prostě postavím rentgen a hotovo, jenže tak to ve skutečnosti není, že ne? Aby rentgen fungoval, potřebujete hned několik přidružených místností a hromadu specializovaného personálu, který bude pracovat denní i noční směny.

Hra vám naštěstí dá najevo, které věci vám chybí, ale z memorování se nevykroutíte. Potřebné informace jsou nešikovně jinde, než by se hodilo. Vyloženě zmatečně působí informace v kartě pacienta o nedostupnosti léčby. Dopátrat se důvodu, proč tomu tak je, může být na detektivní práci. Ve hře narazíte na mnoho momentů, kdy je něco nejasné a nedovysvětlené.

Přicházet na zákonitosti je většinou zábava, ale zde je to zdroj frustrace. Hře by prospělo zjednodušení snad úplně ve všem. Komplikované je i najímání personálu. To je dost neintuitivní. Hra vyžaduje i správné specializace. Máte chirurga? Ale pacient potřebuje specializovanou operaci, která si žádá chirurga, co se zaměřuje na operace nervů. Nemáte? Pacient během chvíle odejde a vám klesne reputace. Specializací je ve hře mraky, vyznat se v tom dá práci a orientaci v chodu nemocnice vám neulehčí ani uživatelské rozhraní.

Project Hospital je nutné hrát s naprostým přehledem toho, co se kde a jak děje, kam vám jdou peníze, kde máte kterého doktora a pacienta. To vše se dá ve hře vyčíst, ale není to přehledné. Není v silách nikoho, udělat něco tak obrovského přehledné. Na každém oddělení budete mít desítky pacientů, některé krizové, jiné relativně v pohodě. K tomu připočítejte desítky hlav personálu na oddělení: kromě lékařů a sester i technologové a uklízeči. To jsou kvanta dat, která se na vás neustále valí. Kvanta dat, která byste měli zpracovat a reagovat na ně.

Tak trochu problematický je i systém reputace vaší nemocnice, který vám může kampaň dost zkomplikovat. Reputace se počítá podle spokojenosti pacientů, podle naplnění potřeb – WC, jídlo, péče, ale i nepohodlí - což je bolest, nepříjemné zákroky a tak podobně. I když budou vaši pacienti relativně šťastní, najde se několik, kteří právě řvou v agonii na lůžku a jejich pohoda je na bodu mrazu. To se promítne v reputaci a vám se nepodaří dosáhnout kýžené mety pro postup dál.

Pečlivost a pedantnost, která zatím dělala hře spíš medvědí službu, je zcela na místě v případě další velké složky a to je diagnostika pacientů. Ta je největším úspěchem hry. Nejen, že je udělaná na jedničku, ona je i plnohodnotným výukovým programem.

Modelový příklad: ambulance k vám doveze člověka, který si stěžuje na silné bolesti ruky. Z prvního vyšetření vyjde najevo, že má ruku pohmožděnou, ale stále je několik skrytých symptomů, které je třeba odkrýt. Toho docílíte odvelením na jiné oddělení, třeba rentgenologii, kde zjistí, že jde o vážnou zlomeninu a i něco víc. Pak jde pacient na operaci a pooperační a nakonec, pokud vám neskape, domů. Nebožáka můžete nechat v rukou lékařů plně nebo jeho diagnózy a vyšetření řídit.

Úspěšnost zákroků je dána zkušenostmi lékařů i jejich rozpoložením. Po flámu moc pevnou ruku mít nebudou, najímat špičkové lékaře, kteří si rádi přihnou, také není zcela moudré, charakterové vlastnosti kandidátů se můžete dozvědět za nemalý obnos pro personální agenturu. Mimo to se ke každému příznaku, nemoci, zákroku dozvíte „encyklopedické“ informace, takže pro fanoušky medicíny jde o slušnou, nenásilnou, interaktivní formu výuky.

Kromě klasického sandboxu jsou ve hře tři tutoriálové mise, tři normální a šest výzev. Vzhledem ke zmatečnosti ovládání se lze zaseknout i na tutoriálu. Ale své schopnosti naplno otestujete až v první kampani, kde se snažíte krachující nemocnici dostat zpět na nohy. Pomocí plnění dílčích úkolů dostáváte bonusy od pojišťovny, ale budete i nuceni otevírat nová oddělení.

Nejvíc zábavy jsem si užil v sandboxu, ten má i předpřipravené nemocnice, odpadá nutnost stavění. Lze se tak mnohem víc věnovat diagnostice, léčení, najímání personálu a jen lehkým architektonickým úpravám. Výzvy pak cílí na perfektní zvládnutí jednoho oddělení a každý den musíte vyléčit minimálně 90 % pacientů.

Zábavu vám zajistí úkoly od pojišťoven. Vyléči určitý počet pacientů denně, zajisti příjem z oddělení víc jak 2 000 dolarů, otevři nové oddělení a tak podobně. Za granty od pojišťoven se vám odemknou nová zařízení, lepší personál, víc pacientů či víc peněz.

Kvalitní personál je obrovským ulehčením práce, pokud máte v ordinaci skvělého diagnostika, nemusíte se o chod pohotovosti ani moc starat. Ale je-li tam flink, nakupí se jeden průšvih vedle druhého. Pacient se vrátí se špatnou diagnózou nebo v horším případě podstoupí zákrok, který byl zbytečný a vás oškube o pěkných pár tisíc. To stejné platí pro sestry, uklízeče a technology, čím lepší, tím i dražší, ale zároveň i mnohem efektivnější a šetrnější pro pacienty. Personál jsou taky lidi s potřebami a touhami a udržovat je spokojené je dalším z vašich závazků.

Originální vizuální styl a retro hudba

Vizuální podoba nedělá ostudu, autoři mohli udělat hru mnohem schématičtější a tím si ulehčit práci, ale nestalo se a na každé animaci je vidět péče. Lékaři i pacienti mají svou rutinu, kterou respektují, přístroje se při diagnóze hýbou, monitory blikají, nejvážnější případy se už sotva potácí, nemocnice žije svým hektickým životem.

Pravdou je, že někomu se grafická stylizace nemusí zamlouvat, ale po chvilce už stejně budete mít plné ruce práce s pacienty a na kochání moc času nebude. Hudba má přesně ten náboj, který měly tycoony v 90. letech, pro tak seriózně pojatou hru působí až příliš vesele, ale je to hezké okno do minulosti.

Co zážitek vyloženě podráží, jsou bugy a příliš komplikované ovládání. Na odvšivení se pracuje, studio už vydalo několik patchů, což je dobrá zpráva. Hra je samozřejmě lokalizovaná v češtině, i pro znalce angličtiny je to dobrá zpráva, lékařských termínů je zde požehnaně.

Seriózní tycoon s jistými vadami

Project Hospital je originální hrou, která nemá konkurenci. Pokud jste čekali na simulátor nemocnice, čekání je u konce, ne bez chyb, ale určitě stojí za vyzkoušení. Když vezmu hru jako celek, tak je na něm dost vad. Bugy snad vyřeší postupně patche, ale nepřehlednost a komplikovanost už ne.

Hra by měla být v první řadě o zábavě, až pak o faktické přesnosti a u Project Hospital mám pocit, že to autoři vzali z druhého konce provazu. Přístup se vyplatil u diagnostiky, ale u zbylých částí hry spíš škodí. Stavění je nezáživné, zdlouhavé, ovládání překombinované a některé mechanismy nefungují úplně na jedničku.

Ale pokud to překousnete a začnete se nořit do příběhů svých pacientů, vyprávěných jen skrz symptomy a diagnózu, hraní na Dr. House vás začne zatraceně bavit. A pakliže jste pořádně zvědaví, dozvíte se toho hodně z medicíny a lékařství obecně. Pokud však chcete pokračování Theme Hospitalu, zahrajte si raději Two Point Hospital.