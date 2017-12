Nepovedená reklama ve hrách. Nejsou lootboxy nakonec tím menším zlem?

Na neustále se měnícím trhu hledají firmy, vyrábějící počítačové hry, stále další a další způsoby, jak vydělávat peníze.

Kostýmy firmy Red Bull do Street Fightera 5 jsou podařené a nijak nenarušují vyznění hry.

Tradiční cesta, tedy vytvořit hru, pak ji prodat a začít dělat na další, je totiž až příliš riskantní. Proto tu máme DLC, mikrotransakce, lootboxy či různé metody předpláceného obsahu. Podle některých teorií se nyní dokonce experimentuje s tím, že by byl hráčův počítač využíván pro těžbu kryptoměn. A přitom se tu vyloženě nabízí prostor pro daleko tradičnější metodu vydělávání peněz - reklama.

Ostatně poskytování prostoru ve hrách pro reklamní účely není nic nového. První příklad pochází zřejmě už z roku 1978, kdy hra Adventureland obsahovala upoutávku na jiný titul od stejné firmy. Od té doby se mnoho změnilo a reklama ve hrách má mnoho forem. Ta nejprimitivnější spočívá v různých in-game billboardech, které nijak nenarušují vnímání herního světa. „Nenápadné“ zobrazování licencovaných produktů (tzv. product placement) je mnohem sofistikovanější a agresivně vyskakující okna u free 2 play her pak účinnější. Moderní člověk už má na všudypřítomnou reklamu vybudovanou jistou resistenci, přesto nás občas dokážou autoři překvapit. A to samozřejmě většinou negativně.

Party jak má být. Energy drinky tekly proudem až do rána.

Jak se to má správně dělat, předvádí třeba Red Bull, který svým jménem zaštiťuje pořádání turnajů ve hře Street Fighter 5. Hráči PS4 verze dostali zdarma ke stažení řadu kostýmků pro herní postavičky, které navíc nevypadají vůbec špatně. Co víc si přát, než když lidé s radostí nosí loga vaší firmy, že?

Jenže ne vždy se to takto ideálně podaří. Nedávno třeba veřejnost pobavila situace, kdy si profesionální hráč Daigo “The Beast” Umehara až pozdě uvědomil, že nemá před sebou položenou plechovku s Red Bullem pro kamery a tak si pro ní musel doběhnout přímo mezi jednotlivými koly soutěžního zápasu. Mimochodem ten pohled, který mu věnuje jeho soupeř, má potenciál stát se dalším internetovým memem.

Pořád je však tento způsob propagace lepší, než co předvedl konkurenční výrobce energetických nápojů Monster v předloňských závodech Need for Speed. Ochotnicky zahrané „příběhové“ sekvence jsou dost příšerné samy o sobě, ale fakt, že během nich každá z postav mává plechovkou s limonádou, z nich dělá nechtěnou komedii. Monster se jinak docela snaží být s hrami co nejúžeji propojený a i v České republice můžete koupit tematické edice plechovek s logy oblíbených her jako Assassin’s Creed nebo Call of Duty.

Která firma by se zlobila, kdyby její produkt představovaly takto.

Složitá právní situace panuje u využívání automobilových značek. Třeba takový Mercedes se mohl přetrhnout, aby se jeho automobily objevily v Mario Karts, kde působí divněji než černošské vojačky v uniformách wehrmachtu z nového Call of Duty. Na druhou stranu třeba společnost vyrábějící džípy Humvee nedávno zažalovala Activision za neoprávněné používání jejich vozidel (psali jsme tady). Obecně však je smlouva mezi herními společnostmi a automobilkami výhodná pro obě strany, a tak dnešní závodní tituly obsahují stovky reálných aut vymodelovaných často na základě projekčních návrhů samotných výrobců.

V Japonsku musí mít vždy všechno extra.

U toho by však mělo zůstat. Hráče SimCity před pár lety sice potěšil zdarma rozdávaný DLC balíček Nissan Leaf Charging Station, jenže nebyly by to Electronic Arts, aby tento dárek neměl nějaký ten háček. Dobíjecí stanice pro ekologická auta firmy Nissan byl v podstatě legální cheat, jelikož jejím postavením dostalo okolní prostředí neadekvátní bonusy na štěstí obyvatel a ekologii, navíc tato ohyzdná budova ani nespotřebovávala žádné zdroje.

No a pak tu jsou Japonci, kteří samozřejmě vše posunují na úplně jiný level. V dosud posledním díle RPG Final Fantasy najdeme reklamu na výrobce fastfoodových nudlí Nissin prakticky na každém rohu. Dokonce si můžete kelímek těchto nudlí nasadit na hlavu místo helmy. Opravdu divné to pak začalo být ve chvíli, kdy společnost vydala upravený trailer na hru, kde nacpala své rýžové nudle do každého záběru.

A třeba v takovém RPG Phantasy Star Portable 2 můžete navléknout svojí postavu do brnění Pizza Hut. Místo štítu máte krabici od pizzy a soupeře mlátíte po hlavách pánvičkou.

Můžeme předpokládat, že se intenzita reklamy bude dále stupňovat. Reklama, které si nevšimnete, je sice fajn pro hráče, ale už ne pro její zadavatele. Abychom náhodou ještě s láskou nevzpomínali na „dobrovolné“ lootboxy.