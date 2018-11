Zákazník neuspěl s vrácením Falloutu 76, tak alespoň zdemoloval obchod

Fallout 76 už je venku téměř týden a zatímco my ho dopodrobna zkoumáme, abychom vám mohli přinést co nejužitečnější recenzi, mnoho lidí už své dojmy zveřejnilo na internetu.

A Bethesda si je rozhodně za rámeček nedá. Na agregačním serveru Metacritic má Fallout 76 aktuálně 46 % od odborné kritiky a dokonce 27 % od běžných uživatelů (platí pro PS4 verzi). V prodejích krabicových verzí se Fallout musel už v prvním týdnu sklonit před remasterem téměř dvacet let staré hopsačky s dráčkem Spyrem.

Aktuální „oblíbenost“ hry dokonale vystihuje video natočené v pobočce britského řetězce Gamestop. Když chtěl jeden zákazník vrátit zakoupenou hru a bylo mu řečeno, že to není možné, propadl zuřivému amoku. Představa, že si Fallout 76 bude muset zase odnést domů, ho rozlítila a začal demolovat vybavení prodejny.

Fyzické násilí považuji za neomluvitelné jakýmkoli důvodem, notabene jen nepovedenou počítačovou hrou. Musím však uznat, že toto několikasekundové video vyjadřuje mé pocity ze hry přesněji než preview, které jsem napsal minulý měsíc.

Some people really don't want their copy of Fallout 76 pic.twitter.com/a0yQBA3UYT