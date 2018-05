RPG Seven od tvůrců Zaklínače dostalo demoverzi

Zajímavé RPG Seven: The Days Long Gone od nás sice dostalo v recenzi jen 60 %, rozhodně to však neznamená, že je hra špatná. Spíš je zamořena mnoha bugy a nedomyšlenostmi. Jestli stojí za to zatnout zuby a do hry se pustit, vám nejlépe napoví demo, které je nově k dispozici na Steamu i GoGu.

