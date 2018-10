Novinka autora Ultimy Online neuspěla, přechází do modelu free 2 play

Přes veškerou úctu, kterou k Lordu Britishovi, autorovi kultovní série Ultima, chováme, jsme jeho poslední hře Shroud of the Avatar v recenzi pořádně „naložili“.

Hra je sice mizerná, ale bez tohoto obrázku by žádný náš článek o lootboxech nebyl kompletní.

Jde po všech stránkách o zastaralou a ošklivou hru, která neskýtá ani kapku zábavy. Žádný div, že se k ní moc nových hráčů nehrne a její servery zejí prázdnotou (viz náš starší článek).

Autoři tak byli donuceni překopat celý obchodní systém a Shroud of the Avatar je od úterý na Steamu k dispozici zcela zdarma. Jestli to hru nakopne, podobně jako se to stalo například u Star Trek Online, nebo je to jen poslední vzepnutí před koncem, je otázkou. Spíš sázím na to druhé, MMORPG vyžadují spoustu volného času a kromě jména Richarda Garriota není jediný důvod, proč ho trávit u přinejlepším průměrného titulu.