Sledujte Red Dead Redemption 2 launch trailer

Kovbojka Red Dead Redemption 2 klepe na dveře a Rockstar při této příležitosti vydává nový trailer. Zatím bylo potvrzeno pouze vydání na PlayStation 4 a Xbox One, ačkoliv existují náznaky, že PC verze vyjde později. Co se hry týče, příběhová část by měla zabrat zhruba 60 hodin, zatímco na online složce Rockstar stále pracuje. Český distributor Cenega nás také informoval, že kódy na recenze nebudou dopředu a rozešle je nejdříve v den vydání hry.