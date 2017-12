RECENZE: SpellForce III je parádní mix strategie a hry na hrdiny

Musím se přiznat, že série SpellForce se mi vyhnula obloukem a netuším proč. Myšlenka skloubit RPG (role playing game) a RTS (real-time strategy) v takovém podání je prostě skvělá. A pokud to funguje stejně dobře i v předešlých dílech, asi si budu muset doplnit vzdělání. SpellForce III mě až na jisté nepříjemné momenty uchvátil.

Svou atmosférou a i světem připomíná staré klasiky studia Black Isle - Baldur’s Gate, Icewind Dale nebo moderní Pillars of Eternity. S Pillars of Eternity sdílí i propracovanou mytologii světa a zajímavý, celkem neotřelý příběh.

SpellForce III SpellForce III

Isamo Tahar, zrádce a temný mág uvrhl zemi Eo na mnoho let do chaosu. Jeho vzestup znamenal smrt nespočtu bytostí. Válka byla dlouhá a její stín leží nad světem doteď – všichni obyvatelé Eo se bojí a straní mágů. SpellForce III vypráví o tom, jak může takový stín krutého fanatika ovlivnit myšlení lidí na celé dekády. Mágové jsou nyní psanci, rozhořely se čarodějnické procesy a kdokoli, kdo jen trochu přičichl k magii, se musí mít na pozoru před inkvizicí a jejím „očistným“ světlem. Tehdy začne vaše role v příběhu.

Úkolem bude zjistit, jak zastavit epidemii nemoci, která propukla v řadách spoluobčanů. K tomu se budete propracovávat dlouhou, strastiplnou a naneštěstí i zabugovanou cestou, kde budete muset občas vymýšlet hodně kreativní strategii, abyste se prokousali vpřed. Pokud setrváte, čeká vás opět jednou vydařené vyprávění plné zvratů i nečekaných rozuzlení. Tvůrci nezapomněli ani na hráče holdující multiplayeru. Hra obsahuje jak příběhovou kooperaci, tak i tradiční skirmish.

RPG s trochou RTS

SpellForce III je zajímavou kombinací realtime strategie a RPG s větším příklonem k RPG. V zásadě to funguje tak, že ve většině misí se potulujete po lokaci jen se svou bandou chrabrých hrdinů a v určitém momentě získáte pod vedení městské centrum i s vojskem. Tehdy vám začne práce dvakrát tolik. Musíte zajistit pravidelný příjem surovin – dřevo, jídlo, kamení, kov, které utrácíte na stavbu dalších držav a armády.

SpellForce III

Jako RPG se hraje SpellForce III skvěle, má feeling starých izometrických RPG. Na každé misi můžete mít maximálně tři další parťáky, které si, jak příběh postupuje, budete moci vybírat z řad stoupenců. Samozřejmě zde je i několik stromů dovednosti, pro každou postavu jeden unikátní a inventář plný magického haraburdí, lektvarů a mečů. V soubojích využijete speciálních schopností, závislých, jak jinak, na dovednostním stromu.

Ve hře jsou specializace: brutality, archery, discipline, elementalism, black a white magic + unikátní specializace pro každého hrdinu, kterého naberete. Je to nesourodá banda, jen co je pravda. Vražedná elfka, egoistický démonolog, pacifistický trpaslík nebo moudrý orkský šaman, ti všichni a mnozí další vám budou dělat společnost na cestách, pokud tak svolíte.

V hlavním ležení budete mít možnost své svěřence lépe poznat a odkrýt tak něco z jejich minulosti nebo odemknout novou misi. Pokecem a správnými odpověďmi si také zpřístupníte unikátní schopnosti jednotlivých spolubojovníků. Třeba pacifistický trpaslík disponuje na určitou chvíli nesmrtelností, pro tanka (výdržný týpek, který na sebe strhává pozornost nepřátel, aby ochránil slabší členy družiny) neocenitelné. Orkský šaman se zase může proměnit do obří vražedné potvory s obrovskou silou v pařátech a démonolog povolat hrozivého démona.

SpellForce III SpellForce III

Členové vaší bandy mohou mít zvolené pouze tři aktivní schopnosti, ale lze si udělat čtyři odlišné sety. Postavy, které můžete mít v partě, úplně neusnadňují vyloženě specializaci a můj oblíbený model: léčitel, mistr luku, mág a válečník tu úplně nefunguje. Mixování povolání zde je samozřejmostí a nutností.

Při levelování ob jednu úroveň si navyšujete statistiky. Obratnost vám zvýší účinnost střelných a některých sečných zbraní, síla chladných zbraní, konstituce zvyšuje počet životů a síla vůle množství soustředění. To zde supluje manu či jakoukoliv jinou „energii“ nutnou k vykonání speciálních schopností. Inteligence určuje, jak rychle se vám soustředění obnovuje. Soustředění je důležité pro všechny postavy, a tak investovat bodíky do trochy té moudrosti neuškodí ani válečníkovi, co jen máchá palcátem. Statistky jsou důležité i pro vybavení. Rachitik s konstitucí 1 a inteligencí 10 celoplátovou zbroj na své kostnaté tělo nenavlékne, ani kdyby se stavěl na hlavu.

Na rozdíl od her studia Black Isle nemůžete pauzovat hru a přitom zadávat rozkazy. Hra se zpomalí nebo zapauzuje (pokud si to zvolíte v options) pouze v případě, kdy využijete „click and fight“ režim – RPG systém není tak propracovaný jako u oldschool titulů, je mnohem akčnější, prostor pro taktiku v boji však stále je. S přidrženým altem najedete kurzorem nad cíl, to otevře roletu s možnými akcemi. V režimu vidíte i rezistenci nebo naopak slabost pro jistý druh útoku. Funguje to dobře, jen ve větších potyčkách zacílit správně může být trochu obtížnější. Klikání na „cíl“ se nemusí týkat jen soubojů, i při lootování můžou hrátky s myší připomínat práci chirurga.

SpellForce III

SpellForce III není megalomanská strategie s tisíci vojáky na vaší straně, počítejte s menšími armádami, zdroje jsou dost omezené. Mějte na paměti, že největší silou jsou hrdinové, bez jejich spojení s armádou jsou boje téměř nezvládnutelné, a to i menší potyčky. Každá mapa má několik bodů, kde lze rozšířit své hranice a postavit další předsunuté základny. Předsunuté základny je třeba budovat, každé sídlo má pouze velmi omezený počet dělníků.

Základny se musí stavět vždy v sousedství vašich již stávajících hranic, jinak nedorazí karavany s materiálem. Zabrání vám to postavit si novou základnu hned u bran nepřítele a naučí víc taktizovat. Tohle s sebou nese i nutnost uvážlivého rozšiřování hranic, zásobovací vozy totiž může nepřítel systematicky ničit. V pokročilejší fázi hry získáte také, jak už je v moderních RPG zvykem, panství, kam se postupně budou stěhovat všechny národy, které se s vámi spojí. Čeká vás hodně tuhý boj a čím víc spojenců budete mít, tím lépe.

Kombinace RPG a RTS vybízí k mnohem variabilnějším questům, než kdyby šlo o čistého zástupce jednoho z žánrů. Mise jsou hodně rozmanité, spoléhají na souhru vašich hrdinů. Občas to zadělá na komplikace – řešit naráz několik úkolů a do toho ještě řídit celou armádu, to dá zabrat, ale není to nijak násilné a většinu hrdinských úkolů je možné splnit před započetím RTS části. Je to i vhodnější, vyčistíte si mapu od dotěrné zvěře a narazíte kromě lepšího vybavení i na nákresy ovlivňující vlastnosti jednotek i budov. V kampani si postupně osvojíte armády nejen lidí, ale i elfů a orků, nuda vážně nehrozí.

Trocha toho utrpení

Hru jsem si mnoho hodin nesmírně užíval, s radostí plnil všechny vedlejší úkoly, mlátil po hlavě všechno, co šlo kolem, abych získával co nejvíc zkušeností a se zájmem prozkoumával doslova každičký kousek hlíny, na který jsem narazil. Pochvaloval jsem si skvělý pathfinding jednotek i celkově příjemné uživatelské rozhraní. Pak ale nastaly problémy, které hodně zkazily doposud téměř bezchybný zážitek a vše začalo být mnohem temnější.

SpellForce III

Velkým problémem je zabugovanost a nevyváženost hry. Průchod hrou, jak to tak bývá u RPG je nelineární, rozhodnutí ovlivňují váš postup. Vedlejších úkolů je nespočet a samozřejmě se vyplatí je plnit, dostanete za ně zkušenosti i vybavení. Příběhové mise lze plnit do jisté míry také nelineárně, což jinými slovy znamená velkou náchylnost k bugům.

Nevyváženost je slabé slovo. Vlivem jistého neobjasněného bugu se hra v některých momentech kampaně stává nehratelnou. Situace nastane jen u některých „šťastných“ hráčů. Jeden případ za všechny: Jedna mise mi hodně připomínala bitvu u Thermopyl. Jen místo chrabrého Leónida, jeho tří set mužů a Xerxovy armády si představte čtyři hrdiny na levelu 10 a asi dvacet vojáků proti několikasethlavé armádě nepřítele, která na vás vletí deset vteřin po začátku mise. Udatní rekové se srdnatě bili několik vypjatých vteřin, než je převálcovala rytířská garda jako buldozer kadibudku. Po několika desítkách minut pokusů/loadingů jsem to vzdal a vrhl se na jiný příběhový quest s tím, že postup na vyšší úroveň snad něco změní. Nezměnil, ani když jsem přepnul hru z čiré zoufalosti na nejlehčí obtížnost – dle autorů procházku růžovým sadem, pro ty, kdo si chtějí pouze užít příběh. Scénář se opakoval stejně, jen s tím rozdílem, že útok přišel o pár vteřin později.

Většina je takových šílených výjevů ušetřena a dočkají se nájezdu pěti vojáků – razantní rozdíl od několika stovek. Šlamastyku jsem vyřešil zoufalým útokem přímo na hlavní středisko nepřítele. Své hrdiny jsem dostal za nepřátelské městské centrum a zhruba stovka nepřátelských vojáků ucpala vchod tak, že nemohla postoupit dál. Pak stačilo jen zničit městské centrum, všechny jednotky nepřítele tak ihned zaklepou bačkorami. Kdybyste se pokusili v takové situaci hrát podle zamýšleného postupu, tedy odolávat vlnám nepřítele a postupně zabírat větší území, neměli byste sebemenší šanci. Tohle má být strategie, ne logická hra nebo puzzle.

SpellForce III

Bizarních a notně frustrujících momentů je v kampani mnohem víc. To dokazují i návody v diskuzích na Steamu, kde se vrší bugy a jejich neortodoxní řešení od vydání hry. Bugy v RPG už jsou takové nepsané pravidlo, takový Skyrim by mohl vyprávět, ale zde mluvíme o hlavních questech, na kterých stojí celý další postup hrou. Načítat uloženou pozici o několik hodin zpět, aby se quest odbugnul, není zábava. V průběhu hry balancujete mezi frustrací a euforií. Naštěstí ty pozitivní momenty vše vynahrazují a pravidelné updaty, kterými tvůrci nešetří, už zalátaly nejednu pořádnou díru.

Krásy světa Eo

Eo, jak se jmenuje svět, ve kterém se SpellForce III odehrává, je překrásný. Grafici se na něm vyřádili. Je nesmírně detailní a atraktivní. Vezměte si všechny zaručené ingredience dobrého fantasy a to vše zde najdete. Ztracené civilizace, jeskyně, kobky i obrovská, impozantní města, kterým uvěříte jejich majestát a důležitost v jediném okamžiku. Vše vypadá čarovně a živě i díky všudypřítomnému pohybu. Listí stromů se jemně pohupuje ve větru, potoky líně tečou skrz kamení, a pokud jste hodně pozorní, zpozorujete i pohybující se stíny mraků.

Hudba a ozvučení jsou perfektní. Fajnšmekři fantasy poznají známý hlas samotného zaklínače Geralta z Rivie, kterému propůjčil hlas Doug Cockle. Zde namluvil jednu z hlavních postav – generála Sentenzu Noria a od zaklínače ho nerozeznáte. Znělé hlasy mají ale i zbylí členové party.

Nejde si stěžovat ani na žádný z ovládacích prvků. UI je přehledné a nechybí ani moderní inventář s možností třídění pro přehlednost či srovnávání statistik předmětů.

Škoda těch bugů

SpellForce III obsahuje všechny ingredience, ze kterých stvoříte skvělé RPG – sympatické postavy, zábavný příběh i dobrou hratelnost a RTS složka zážitek posouvá trochu jinam, než jsme z RPG zvyklí. Nevyváženost hry vám může přidělat hodně vrásek, to samé platí o spoustě bugů, ale co vám budu povídat, stejně jsem u hry strávil bezesné noci a náramně se bavil. Pro vaše nervy by bylo však lepší počkat, až tvůrci hru pořádně vyladí. Byla by škoda kazit si zážitek z jinak povedené hry.