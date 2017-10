Herní Star Wars v potížích. Electronic Arts zavřeli studio Visceral

Po takřka dvaceti letech na scéně končí studio Visceral Games, známé především díky vynikající hororové trilogii Dead Space. Do jejich bohatého portfolia však patří i Battlefield: Hardline, Dante’s Inferno či druhý díl Kmotra. Jenže žádný další zářez už si tým nepřipíše, majitelé z Electronic Arts se nečekaně rozhodli jej zavřít.

V roce 2013 byla zrušena i nadějně vypadající Star Wars 1313 od Lucas Arts.

Jakkoliv je tato zpráva smutná sama o sobě, fanoušci Hvězdných válek ji budou oplakávat dvojnásobně. Ve Visceral totiž již několik let pracovali na ryze singleplayerové Star Wars hře, na kterou čekáme už dlouhé roky. I když projekt nebyl oficiálně nikdy oznámen, do médií unikly informace, které vzbuzovaly hodně nadějí. Mnoho jsme si slibovali především od spolupráce s Amy Hennig, scenáristky vynikající akční série Uncharted.

Teď už je však všechno jinak, Electronic Arts projekt převedou do jiného studia a hodlají změnit celé směřování projektu.

„Ve své současné podobě hra měla být lineárním dobrodružstvím postaveným na vyprávění příběhu. Během vývoje jsme ale testovali koncept s hráči, naslouchali jejich zpětně vazbě o tom co a jak by chtěli hrát a pečlivě studovali zásadní změny na trhu,“ uvedl viceprezident Electronic Arts Patrick Soderlund v oficiálním prohlášení. Proto si EA ponechají dosud vytvořené grafické koncepty, ale hru od základu změní.

Star Wars Battlefront 2 sice vypadá skvěle, potěší však především hráče multiplayeru.

Ať to čtu z kterékoli strany, mám pocit, že místo „Star Wars Uncharted“, dostaneme další otevřený svět, v němž budeme muset spolupracovat s ostatními hráči, honit se za stále lepším a lepším vybavením a utrácet za mikrotransakce. Ale snad to nebude tak zlé, Electronic Arts by tímto dnes tolik populárním konceptem konkurovali vlastní hře Anthem, která přesně takto vypadá.

Jisté je jediné: zaměstnanci Visceral Games budou rozpuštěni do ostatních týmů spadajících pod Electronic Arts a slibovanou singleplayer hru ze světa Hvězdných válek si nezahrajeme ani v roce 2019.

Na vydání Star Wars Battlefront 2, naplánované již na 17. listopadu, to samozřejmě nic nemění.