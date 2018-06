Zombie akce State of Decay 2 se chlubí dvěma miliony hráčů

Survival zombie akci State of Decay 2 si za méně než dva týdny po vydání zahrály dva miliony hráčů, chlubí se Microsoft. Neznamená to ovšem, že se prodal stejný počet kusů. Hra je totiž ihned po vydání součástí služby Xbox Game Pass, která za 149 korun měsíčně zpřístupní knihovnu her na Xbox One a Xbox 360. Zajímavější by bylo, kdyby Microsoft zveřejnil, kolik lidí si hru skutečně koupilo a kolik spustilo přes Game Pass. Nebo alespoň kolik lidí hraje hru State of Decay 2 naráz.

State of Decay 2