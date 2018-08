Nejpopulárnější streamer Ninja nechce natáčet se ženami

Možná největší videoherní celebrita současnosti Tyler Blevins, vystupující pod přezdívkou Ninja, si vydělává hraním hry Fortnite půl milionu dolarů měsíčně a co se týče popularity, může se měřit s největšími sportovci dneška, jako jsou LeBron James anebo Cristiano Ronaldo.

Pokud si stále myslíte, že počítačové hry hrají jen tlustí panicové, tak jste na omylu. Například streamerka ChloeLock si vydělává i jako modelka.

Navzdory slávě a penězům si však snaží uchovat image slušného hocha a své diváky, z velké části složené z nezletilých, přesvědčuje i o tom, jak je důležité mít vzdělání.

A přesto se mu skandály zcela nevyhýbají. Naposledy pobouřil část internetové veřejnosti, když v rozhovoru pro server Polygon řekl, že nikdy nebude hrát se ženami.

Není to proto, že by byl sexista a ženy nepovažoval za důstojné soupeře. Jen se v dnešní přecitlivělé době bojí, že by jeho případnou komunikaci s opačným pohlavím mohl někdo vyhodnotit jako flirtování. „Jediným způsobem, jak se můžu takovým drbům zcela vyhnout, je vůbec se ženami nehrát,“ řekl Ninja.

Ninja a JGhosty nedávno oslavili roční výročí od svatby.

Pokud takto striktně nastavená pravidla dodrží, nehrozí, že by mohl být nařčen z obtěžování. Proti samotným hráčkám nic nemá a ve svém následném twitterovém prohlášení zmínil několik svých nejoblíbenějších. Rodina je však pro něj vším. Blevins nedávno oslavil roční výročí manželství se svojí ženou Jessicou, známou pod přezdívkou JGhosty. Podle jeho slov jde jen o vlastní rozhodnutí a manželka ho k ničemu nenutila.

Jestli vám úplné vyhýbání se ženám přijde jako přehnaná reakce, nejste sami a Ninja to od řady fanoušků pořádně schytal. Na jednoznačně formulovaném postoji však nic měnit nehodlá.