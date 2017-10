Legendární Stronghold 2 se vrací. Mučit poddané můžeme v lepší grafice

Nevinné reklamní video na nového Wolfensteina rozlítilo část fanoušků hry doběla. Hra, která už je přes 25 let postavená na tom, že se v ní střílí do nácků, je... celý článek

Mnozí si to myslí, ale málokdo to řekne takto nahlas. Kvůli vydání na konzolích museli autoři skvělého Fallout: New Vegas hru zjednodušovat, aby vyhověla... celý článek