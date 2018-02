Remake kultovního System Shocku se odkládá na neurčito

Pokud jste se tak jako já těšili na moderní remake geniální hry System Shock z roku 1994 do Unreal Enginu 4, mám pro vás špatnou zprávu.

Ukázka ze System Shocku poháněného Unreal Enginem

Tým Nightdive Studios, složený z veteránů, kteří pracovali například na Fallout: New Vegas, Mass Effectu nebo Bioshocku, totiž oznámil, že je vývoj hry dočasně pozastaven. Podle ředitele společnosti Stephena Kicka si prostě ukousli až příliš velké sousto. Po úspěšné kickstarterové kampani totiž slíbili přidat do hry řadu nových mechanismů, na které však nyní nemají dostatek vývojářských kapacit. Je proto potřeba zatáhnout za záchranou brzdu a přehodnotit, co je pro hru důležité a co ne.

Co to znamená pro hráče? Minimálně to, že se hra o několik měsíců (až let) zdrží a že výsledek bude mnohem méně ambiciózní, než tým slíbil. Vypadá to tedy, že System Shock budeme moci zařadit do výběru nejočekávanějších her i v příštím roce.