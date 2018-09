Restrukturalizace nepomohla, firma Telltale skončí

Když jsem v dubnu psal článek o historii firmy Telltale, vyjádřil jsem na jeho konci přesvědčení, že vynucené změny ve vedení společnosti povedou ke zlepšení situace. Bohužel jsem se mýlil. Ředitel firmy Peter Hines totiž včera oficiálně oznámil, že propustil většinu svých zaměstnanců a firma jako taková brzy skončí. V současnosti tak Telltale tvoří už pouhých 25 lidí, kteří se budou snažit dostát všem závazkům vůči obchodním partnerům.



Důvod krachu je v podstatě jednoduchý: prodeje předchozích několika titulů nebyly dostatečně vysoké na to, aby dokázaly uživit bezmála třísethlavý kolos, který se z dříve skromného studia v posledních letech stal. Telltale mají přitom aktuálně rozdělanou poslední sezonu Walking Dead, jejíž první epizoda nás vyloženě nadchla. O to více bolí, že je tato série to poslední, co od těchto talentovaných vyprávěčů uvidíme.

Chystané tituly Wolf Among Us 2, Stranger Things anebo pokračování Hry o trůny tak zůstanou již jen na papíře.