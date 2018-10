O rozuzlení Walking Dead od Telltale nepřijdeme, hru dokončí jiné studio

Robert Kirkman, autor příběhů komiksů Walking Dead v sobotu na akci Comic Con v New Yorku oznámil, že jeho společnost Skybound Entertainment dokončí The Walking Dead: The Final Season.

„Vyjednali jsme s Telltale Games, že Skybound dokončí čtvrtou sezonu,“ prohlásil Kirkman. Ve zveřejněném prohlášení se píše, že Skybound pracuje na dokončení společně s původními členy týmu Telltale. „Nemůžeme ve stejném roce ztratit Andrewa Lincolna a Clementine.“ Andrew Lincoln hraje Ricka v TV seriálu Walking Dead a devátá sezona bude jeho poslední.

The Walking Dead: The Final Season – Episode 1

V současnosti se finalizují poslední detaily dohody. „Další informace o tom, kdo / co / kde / kdy a jak zveřejníme krátce poté.“

Studio Telltale propustilo v září po neúspěšné restrukturalizaci devadesát procent zaměstnanců. The Walking Dead: The Final Season se tedy podaří dokončit, chystané tituly Wolf Among Us 2 a Stranger Things už však v podání Telltale neuvidíme.