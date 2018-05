Expanze They Shall Not Pass pro Battlefield 1 je dočasně zdarma

Všichni majitelé základní verze válečné akce Battlefiled 1 si mohou během následujících čtrnácti dnů zdarma stáhnout první DLC nazvané They Shall Not Pass. Na PC si hru přidáte prostřednictvím Originu, na konzolích přes aplikační obchody. Expanze umožnila bojovat za vojáky francouzské armády a uvedla režim Frontlines. Recenzi si přečtěte na Bonuswebu zde.

Battlefield 1: They Shall not Pass