Nejprodávanější krabicovkou týdne v Británii je popáté God of War

Tažení PlayStation 4 exkluzivní akce God of War pokračuje. V Británii je to totiž pátý týden nejprodávanější krabicová hra. Za ní následuje fotbal FIFA 18. Třetí místo si připisuje novinka v podobě akce Hyrule Warriors: Definitive Edition na Switch. Na čtvrtém je další exkluzivita na Switch, a to parádní hopsačka Donkey Kong Country: Tropical Freeze. První pětici uzavírá komerčně veleúspěšná střílečka Far Cry 5.

God of War