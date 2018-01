Nikdo ho nemá rád, přesto na Twitchi pokořil rekord ve sledovanosti

Člověk vystupující na Twichi pod přezdívkou Tyler1 dostal od boha vzácný dar. Svým chováním totiž dokáže většinu lidí tak znechutit a naštvat, že si vysloužil nelichotivý titul „Nejtoxičtějšího hráče Severní Ameriky“.

Tyler1 se na speciální stream důkladně vymódil.

V populární League of Legends se „proslavil“ tím, že všem sprostě nadával, podváděl a často úmyslně spoluhráčům kazil hru. Za to mu tvůrci hry z Riot Games pozastavili herní účet na téměř dva roky. O Tylerovi jsme naposledy psali, když jeden ze zaměstnanců Riot Games dostal padáka poté, co neudržel nervy na uzdě a na internet napsal, že by mu nnevadilo, kdyby Tyler1 zemřel na rakovinu varlat.

Přesto se Tylerovi letos dostalo odpuštění, a tak se nedávno do League of Legends nečekaně vrátil. A byl to návrat vskutku kolosální, protože přenos Tylerova hraní sledovalo v jeden moment přes 386 tisíc lidí, což je pro jednoho uživatele nový rekord streamovací služby Twitch.

Člověku je z toho až trochu smutno, že?