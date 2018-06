Unikl seznam automobilů, které budou ve hře Forza Horizon 4

Forza Horizon 4 patřila k těm nejlepším věcem, na které jsme si mohli na letošní E3 sáhnout (viz naše preview). Pokud vás zajímá, v čem si v této hře budete moci vozit své virtuální zadky, na internetu se dnes objevil seznam více než 450 automobilů, které se ve hře určitě objeví. A prý ještě není finální, takže by se mohl do 2. října, kdy Forza Horizon 4 vychází na PC a X1, o něco rozrůst.

VIDEO: Forza Horizon 4 - první trailer Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu