Vítězem herních Oscarů se stala severská akce God of War

Hlavní ocenění z letošního ročníku Game Awards si odnesla playstationová exkluzivita God of War. Posbírala celkem tři sošky za nejlepší herní režii, nejlepší akční adventuru a nejlepší hru roku. God of War tak nakonec porazil svého největšího konkurenta kovbojku Red Dead Redemption 2. Její tvůrci si na druhou stranu odnesli o sošku víc. Patří jim ocenění za nejlepší příběh, hudbu, audio design a herecký výkon. God of War ani Red Dead Redemption 2 překvapivě neproměnily nominaci za nejlepší vizuální zpracování, kde je porazila unikátní nezávislá hra Return of the Obra Dinn.

Tým Sony Santa Monica zodpovědný za vítězný God of War

Překvapením bylo vítězství Dead Cells v kategorii nejlepší akce, kde hra uspěla v konkurenci Destiny 2, Call of Duty: Black Ops 4 a Mega Mana 11. Z menších projektů se výrazněji prosadila Celeste, která si odnesla hned dvě sošky za nejlepší nezávislou hru a nejpůsobivější hru.



Sošku za nejlepší RPG získal podle očekávání multiplayerový hit Monster Hunter World. Fortnite bodoval v kategoriích nejlepší multiplayer a také jako hra s nejlepší dlouhodobou podporou. Nominaci v kategorii nejlepší hra pro virtuální realitu se nepodařilo proměnit českému projektu Blade Sabre, kterého porazil vynikající Astro Bot. Bez ocenění letos skončil také Assassin’s Creed: Odyssey, Call of Duty: Black Ops 4 nebo Marvel’s Spider-Man, který neproměnil ani jednu ze sedmi nominací.

Organizátor a moderátor Geoff Keighley sliboval spoustu oznámení a trailerů. Ve výsledku jich ale bylo až příliš, spousta z nich navíc spadala do kategorie CGI teaserů, které o podobě budoucích her moc neprozradí. Velké pozornosti se dostalo nezávislým projektům, pro jejichž tvůrce je Game Awards tou nejlepší reklamou a cestou, jak se dostat do povědomí hráčů. Za zmínku stojí nový projekt od autorů No Man’s Sky s názvem The Last Campfire. 3D adventura s nádhernou grafikou a puzzly bude mnohem méně ambiciózním projektem než předchozí hra studia a vypadá moc pěkně.

Zajímavě vypadá i novinka Hades od tvůrců vynikajících her Bastion a Transistor. Oběma titulům se nápadně podobá a jak název napovídá, zasazena je do světa řecké mytologie. Hra je v předběžném přístupu na nově spuštěném Epic Storu, kde najdete i dlouho připravovanou novinkou Ashen. Připomněli se i tvůrci podmořské nádhery Abzu a představili svojí podobně půvabnou hru The Pathless. Oznámena byla i masivní multiplayerová hra Atlas, která působí jako konkurence pro Sea of Thieves.

Ke slovu se dostaly i větší projekty. Oznámen byl Mortal Kombat 11, navíc rovnou s datem vydání, kterým má být 23. duben. Nový Far Cry nese podtitul New Dawn a je zasazen do postapokalyptického verze předchozí hry, na jejíž příběh navazuje. Titul silně připomíná chystaný Rage 2 a je asi nejtravnatější post-nukleární hrou v historii.

Nejzajímavější oznámení přišlo od vývojářů ze studia Obsidian, kteří kutí zcela nové RPG ve spolupráci s tvůrci původních Falloutů. The Outer Worlds se bude odehrávat na cizích planetách, připomíná Fallout: New Vegas od stejných autorů a humorem rozhodně nešetří. Kupodivu vyjde kromě Xboxu a PC i na Playstationu 4, což je vzhledem k nedávné akvizici studia Microsoftem dost nečekané.

Potvrdily se i zvěsti o remaku arkádových závodů Crash Team Racing. Asi nejlepší klon nepřekonatelného Mario Kart vyjde příští rok v červnu. Pořádného představení se dočkala i novinka od stvořitele série Assassin’s Creed, jenž nese název Ancestors: The Humankind Odyssey. Podíváme se v ní do Afriky před deseti milióny let a vaše postavy budou v rámci hry procházet evolucí až do stádia takzvané Lucy. Hra má být nelineární akční adventura s důrazem na survival prvky a průzkum.



Majitele Switche potěšila marvelovská exkluzivita Marvel Ultimate Alliance 3, která spojuje X-meny, Avengers i Strážce Galaxie. Prvního teaseru se dočkal také nový Dragon Age, bohužel ale pouze potvrdil to, že se příběh bude týkat Solase z předchozího dílu. Hra je nejspíš ještě hodně daleko.

Nových trailerů se dočkaly už dříve oznámené hry jako Rage 2, Psychonauts 2 anebo Anthem.



Předchozí výčet reprezentuje to nejzajímavější z ceremoniálu, nejedná se ale o kompletní výčet. Problémem Game Awards totiž bylo ohromné množství naprosto zbytečné vaty. Věci jako upoutávka na nové autíčko do Rocket League anebo zimní mapa pro PUBG působila dost mimo a spousta dalších upoutávek jako krátké teasery na Among Trees anebo Journey to the Savage Planet neměly čím zaujmout.

Patrná byla snaha o ukázání herní a vývojářské komunity z globálního pohledu. Viděli jsme skeče o vývojářce vyučující v Pákistánu programování her, krátký klip o programátorovi z Ugandy, který vytvořil mobilní hru o míru anebo handicapovaném hráči, jenž se snaží pomocí her spojovat lidi s postižením. Kouzelným momentem bylo, když na pódium přišli tři nejvýše postavení zástupci Nintenda, Sony a Xboxu. Evidentní podpora méně známých týmů tomuhle pojetí odpovídala, bylo jí ale tolik, že se vytrácel hlavní smysl ankety.

Zástupci konzolí společně na pódiu. Zleva: Shawn Layden, Phil Spencer a Reggie Fils-Amié

Některé kategorie byly vyhlašovány s velkou pompou, jiným (jako u nejlepšího RPG) se takové poctě nedostalo. Game Awards nadále trochu zápasí s tím, jak uchopit progamingové kategorie, jejichž vyhlašování bylo naštěstí rychlé, ale zároveň působilo, jako kdyby bylo součástí večera, jen aby se neřeklo. Výjimku představovalo ocenění nejlepšímu hráči, kterým se stal SonicFox, který nervózně poděkoval a nezapomněl všem připomenout, že je černoch a gay.

Anketa má v následujících ročnících co zlepšovat, kdo si ale pamatuje dřívější ročníky, tak ví, že bylo mnohem hůř. Vítězům i poraženým nezbývá než pogratulovat a doufat, že se formu podaří za rok zase o něco vylepšit.