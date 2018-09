Vtipná reklama připomíná, že brzy vyjde Forza Horizon 4

Už ani ne měsíc zbývá do vydání nejočekávanější závodní hry letošního roku Forza Horizon 4 (viz naše preview z E3). Jedné z mála exkluzivit od Microsoftu, kterou mohou hráči konkurenčních platforem jen závidět. Nová reklama sice neukazuje žádné nové záběry ze hry, ale její zpracování je tak zábavné, že to ani příliš nevadí. Teď už jen vydržet do 2. října, kdy Forza vychází na X1 a PC.