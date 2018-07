Přestupy sportovních hvězd komplikují situaci výrobcům počítačových her

Ještě více než fanoušci Realu Madrid nebo Clevelandu Cavaliers tyto odchody oplakávají výrobci počítačových her. Ti totiž kolem zmíněných superhvězd postavili marketing svých chystaných blockbusterů a výměna jim udělal čáru přes rozpočet.



S přestupem LeBrona Jamese do L.A. Lakers si v obchodním řetězci GameStop poradili svérázně.

Převléci virtuálního sportovce do nového dresu je sice pro vývojáře záležitost jen několika kliků myší, ale reklamy, obaly a propagační předměty už jsou dávno zadány ve výrobě, nezřídka i někde vystaveny.

Například vydavatelství 2K už do herních obchodů rozmístilo papírové figuríny LeBrona v dresu Cavaliers, poutající na hru NBA 2K19. A co teď s tím? Než se situace nějak oficiálně vyřeší, sáhl řetězec GameStop po originálním řešení. V některých svých obchodech kulisy přelepil ručně vyrobenými cedulkami. Vypadá to sice příšerně, ale na druhou stranu i špatná reklama je pořád reklama.

Obléct virtuálního Ronalda do dresu Juventus Turín není problém. Ale co bude s příběhovým módem The Journey?

To manažery společnosti Electronic Arts čeká daleko více práce. Jejich fotbalová série FIFA je totiž letos s Cristianem Ronaldem provázaná až na dřeň.

Nejen že ho EA nacpali na každý propagační obrázek a vyskakuje na nás prakticky z každého menu ve hře, ale dokonce kolem něj postavili i pokračování příběhového módu The Journey. Jeho hlavní hrdina Alex Hunter totiž do „bílého baletu“ přestoupí a právě Ronaldo má vystupovat jako jeho mentor. Pokud to EA budou chtít ještě změnit, budou muset překopat celý scénář, což tři měsíce před vydáním není žádná sranda.

Jestli se Alex Hunter nakonec bude stěhovat do Juventusu, nebo Ronaldovu roli převezme některý z jeho bývalých spoluhráčů, je zatím ve hvězdách. Jak to nakonec dopadne, se dozvíme nejpozději 28. září, kdy hra FIFA 19 vychází na PC, X1, PS4, Nintendo Switch i „staré“ konzole X360 a PS3.