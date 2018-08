RECENZE: Yakuza Kiwami 2 je prvotřídní kriminální drama z Japonska

Pokud patříte k těm hráčům, kteří o Yakuze zatím neslyšeli, a máte rádi hry se silnými příběhy, rozhodně byste měli zpozornět. Značka byla dlouho vnímána jako záležitost užší skupiny fandů, kteří s ní drželi krok od dob jejího debutu na PlayStation 2. Má to své opodstatnění. Jednotlivé díly tu na sebe totiž citelně navazují a vidina rozjeté ságy plné postav se vzájemně propletenými osudy spoustu hráčů odrazovala. Na druhou stranu silná dějová návaznost měla za následek, že věrní fanoušci značku zbožňovali s každým dílem víc a víc.

Proto když loni Sega konečně vydala oběma stranami netrpělivě očekávaný prequel Yakuza 0 a remake prvního dílu s názvem Yakuza Kiwami, stavidla zájmu hráčské obce se znenadání protrhala a z Yakuzy se najednou stalo horké zboží. Hned pro začátek je třeba říct, že Kiwami 2 není cílená na ty, kterým série nic neříká, nebo s ní prostě nechtějí mít nic společného. Pokud jste však dlouholetí fandové, nebo patříte k nováčkům, které Yakuza uhranula svým nultým dílem, můžete jásat. Je to nářez.

Yakuza Kiwami 2

Japonský Kmotr

Příběh je zdaleka tou nejsilnější stránkou hry, ale byla by velká škoda ho prozrazovat. Řečeno velmi obecně a stručně: děj se odehrává rok po událostech prvního dílu a točí se kolem hrozící války mezi klanem Tojo a aliancí Omi. Hlavní hrdina série Kiryu Kazuma je nedobrovolně vtažen do víru intrik a boje o moc nad japonským podsvětím, do kterého zasahuje i zdánlivě bezmocná policie. Výborný scénář by se neobešel bez fantastických postav.



Většina z nich buď něco skrývá, nebo naopak zoufale pátrá po odpovědích na otázky týkající se jejich minulosti. Působí tak jako nepředvídatelné časované bomby a vy do poslední chvíle nevíte, jak se kdo zachová a na čí straně vlastně stojí. Je to prostě jeden z těch příběhů, který vás nekompromisně přiková k obrazovkám a s každou další kapitolou graduje až do velkolepého finále, které vám vyrazí dech a nechá vás civět s pusou dokořán.

Kromě hlavního příběhu potěší Kiwami 2 i zbrusu novou minikampaní točící se kolem oblíbeného šílence Gora Majimy. Časově je zasazená mezi prvním a druhým dílem, ale vrací se i k událostem z Yakuzy 0, a to hodně zajímavým způsobem. Majima je navíc skvěle nevypočitatelnou postavou a strávit s takovým šílencem víc času je skvělý bonus, za který si tvůrci remaku zaslouží minimálně roční permanentku do jejich oblíbeného karaoke studia.

Yakuza Kiwami 2

Moderní engine, tradiční Yakuza

Kiwami 2 běží stejně jako letošní Yakuza 6 na novém Dragon enginu. Hry jsou si tedy velmi podobné, a to nejen vizuálně. Hra vypadá náležitě k světu, na druhou stranu na rozdíl od první Kiwami a Yakuzy 0 běží tentokrát pouze ve 30 snímcích za sekundu, a to bohužel i na PlayStation 4 Pro. Nějakou dobu mi trvalo, než jsem si na změnu zvykl, nicméně moderní engine umožňuje všudypřítomnou a efektní destrukci okolních objektů, navíc ulice nočního města vypadají v Kiwami 2 prostě výborně.



Podobně jako v nultém díle se hra odehrává v tokijské čtvrti Kamuročo a ósacké Sotenbori. Návrat do důvěrně známých ulic nevnímám v Yakuze jako zápor, ale naopak jednu z jejích nejsilnějších stránek. Speciálně Kamuročo je pro fanouška už takovým druhým domovem, kde se nejenže bez problémů vyzná, ale zároveň i zavzpomíná na události z předchozích her. Tradičně perfektní jsou i filmečky, kde vynikne jak skvělá kamera, tak výborný japonský dabing. Tady se hledá konkurence jen těžko. Jakkoliv je Kiwami 2 remakem dvojky z roku 2006, na hře to nějak nepoznáte, a společně se šestkou se jedná o nejmodernější díl série.

Yakuza Kiwami 2

Nic z toho ovšem neznamená, že by šlo o extrémní posun z hlediska herní struktury a jednotlivých mechanismů. Podobně jako ostatní hry v sérii, hratelnost Kiwami 2 se dá rozdělit na tři části. První tvoří hlavní příběh. V rámci něho sledujete filmečky a poté v podstatě pouze přebíháte z jedné bitky do druhé. Jen zřídkakdy se naskytne nějaké další zpestření.



To kupodivu není až takový problém, byť bojový systém by pořád zasloužil vylepšit. Na normální obtížnost je hra dětsky jednoduchá a dokonce bych řekl, že ještě více, než tomu bylo u Yakuzy 0 nebo první Kiwami. Uzdravovací předměty vás vždycky bez problémů vytáhnou z bryndy, k tomu ještě možnost sebrat jakoukoliv zbraň a schovat si ji do inventáře na horší časy dělá i z nejtěžších bossů neškodná jelítka.

Yakuza Kiwami 2

Na výběr tentokrát nejsou rozdílné bojové styly a strom dovedností je přímočařejší. Ve hře narazíte na méně frustrujících typů nepřátel a tempo hry o něco víc odsýpá. Potěší, že možnost provést speciální úder je na rozdíl od první Kiwami indikována o něco viditelněji. Potíž je v tom, že tlačítko k zaměření konkrétního nepřítele příliš nefunguje, stejně jako úkroky, pomocí kterých jsem byl v minulých dílech zvyklý kroužit kolem nepřítele.



Celý systém bohužel působí o poznání hůře než u takových Sleeping Dogs či jiných her s důrazem na boje nablízko. Výsledná akce vypadá náramně efektně a vy máte ten hřejivý pocit, že ve stylu velkého Bruce nebo Jackieho mlátíte nekončící davy nepřátel. Systému by však pomohla větší přesnost, která by mě donutila se v něm chtít zlepšovat a třeba i přepnout na vyšší stupeň obtížnosti. Takto jsem boje bral jen jako takovou efektní mezizastávku před další kapitolou příběhu.

Yakuza Kiwami 2

Srandičky za každým rohem

Druhou složku hratelnosti tvoří vedlejší příběhy. Ve městech narazíte na desítky vedlejších misí, které jsou na rozdíl od hlavního příběhu zpravidla dost legrační. Vzhledem k jejich vysokému počtu nebývá jejich vyprávění už doprovázeno špičkovými filmečky s dabingem, a vy se tak budete muset spokojit se čtením titulků. Možná i to je však jednou z věcí, která jednotlivým situacím dodává na komičnosti. Hlavní hrdina Kiryu je chladnokrevný kliďas a drsňák každým coulem a sledovat ho, jak se vypořádává s podobnými situacemi, je prostě k nezaplacení.



Jedna z epizod například paroduje lapálie s prokletou videokazetou ve stylu hororu Kruh. Jindy se necháte navézt do erotického fotografování, nebo podepíšete ekologickou petici, jen aby vás podvratný aktivista začal vesele vydírat. Čeká vás i nadržená důchodkyně a pokálený nešťastník „uvězněný“ na veřejných toaletách. Podobných epizod jsou desítky a ve fotogalerii tohoto článku je pro lepší představu pár ilustračních obrázků. Opět z hlediska hratelnosti nejde o nic senzačního a bitky tu občas okoření jen pár dialogových možností, na kterých stejně moc nezáleží, shánění předmětů nebo hraní miniher. I tak je to ale vítaný odklon od vážného příběhu hry a při hraní jsem se královsky bavil.

Yakuza Kiwami 2

Třetí složku hry pak tvoří zmíněné minihry a volnočasové aktivity, kterých v Kiwami 2 najdete spoustu. Mimo jiné dojde na hazard, karaoke, videohry, soutěže v intenzivním močení nebo třeba fotografování spoře oděných Asiatek (ano, jedná se o filmové pasáže se živými herečkami). O něco větší hloubku má management kabaretního klubu a obrana Majimova stavebního projektu Kamurocho Hills. První znáte z Yakuzy 0, druhá s názvem Majima Construction má obdobou v klanové minihře ze šestého dílu. Obě mají vlastní příběhové linie, navíc nové pracovníky do obou projektů rekrutujete z řad postav, které jste potkali v rámci zmíněných vedlejších epizod.



Yakuza Kiwami 2

Celkově nabízí Kiwami 2 spoustu obsahu. Hlavní příběh vám zabere s menším množstvím vedlejších aktivit a dvouhodinovou minikampaní kolem 20 hodin. Pokud se budete chtít vedlejším příběhům a oběma velkým minihrám věnovat více, připočtěte minimálně dalších deset, jestliže se ale pokusíte dokončit úplně všechno, co Kiwami 2 nabízí, bude celková herní doba ještě mnohem delší.



Přes moje výhrady k bojovému systému je Yakuza Kiwami 2 parádní. Všudypřítomná stylovost a především naprosto strhující příběh patří určitě mezi její nejsilnější stránky. Na Yakuze je však cennější ještě něco jiného.

Tato značka se totiž nesnaží zalíbit všem a navzdory všemu si zachovává specifickou identitu. Někoho bude štvát japonský dabing a reálie, nízká obtížnost, nekorektní, místy pubertální humor, znovu navštívená místa, opakující se mechanismy, nebo to, jak silně hra navazuje na předchozí díly. Jenže to je také zároveň to, co dělá tuto značku tak dobrou. Yakuza není pro každého, ale pokud jejímu půvabu podlehnete, není cesty zpět.