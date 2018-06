Zaostřeno na fenomenální ukázku The Last of Us: Part II

The Last of Us: Part II jsme měli možnost vidět už potřetí. Zatímco první dva trailery byly vlastně pouhými filmečky navozujícími atmosféru brutálního postapokalyptického světa hry, na letošní E3 bylo k vidění i to, jak se dlouho očekávaný titul hraje. Pro pokračování jedné z nejlepších her všech dob byla očekávání nastavena ohromně vysoko, studio Naughty Dog však nezakolísalo a vyrazilo natěšeným fanouškům dech.

Samotná ukázka byla zajímavá ze dvou důvodů. Získali jsme jak větší povědomí o příběhu hry, tak o tom, jakou evoluci The Last of Us: Part II představuje. V nabitém demu bylo možné spoustu věcí přehlédnout, rozeberme si tedy celou ukázku co možná nejdetailněji a s ohledem na předešlé trailery. Řada doplňujících informací byla potvrzena v rozhovoru s tvůrci pro youtubový kanál PlayStationu. Nejdůležitější je to, že hratelná část nebyla nějak skriptovaná a situace v demu se mohla odvíjet radikálně odlišnými způsoby.

Ukázku odstartoval filmeček v kostele, kde hlavní hrdinka Ellie pozoruje tanec Diny, s níž má evidentně romantický vztah. Že se Ellie líbí dívky, není pro fanoušky žádnou novinkou. Autoři tuto skutečnost odtajnili v rámci parádního příběhového rozšíření Left Behind vydaném pro první díl. Že orientace hlavní hrdinky bude ve druhém dílu nápadnější, by nemělo nikoho překvapit, natož pobuřovat. Ellie je v The Last of Us 2 devatenáct let, a je tedy o pět let starší než v jedničce.

Demo pokračuje rozhovorem hlavní hrdinky s Jessem. Ten si Ellie stěžuje na to, jak mu její ,,stařík“ neustále radí, na co všechno si během hlídek musí dávat pozor. Oním staříkem je téměř určitě myšlen Joel, hlavní hrdina prvního dílu. Z rozhovoru vychází najevo i to, že Dina s Jessem dříve chodila. Následuje pasáž, kde spolu obě dívky rozmlouvají, tančí a filmeček končí polibkem.

Souvislost s prvním trailerem

Celá pasáž vybízí ke spekulacím, vzpomeneme-li si na první trailer hry. V něm Ellie hovří o pomstě a o tom, jak „je všechny najde a každého z nich zabije“. Vzhledem k tomu, jak pokojně scéna z E3 působí, nabízí se možnost, že hlavní hrdinka mluví o lidech, kteří jí o podobnou oázu klidu připravili.

Hlavním tématem hry má být nenávist a je snadné si představit scénář, kdy vám autoři nejdříve naservírují podobně pokojné scény, jen aby vás pak vrátili do kruté reality. Vzpomeňte si kupříkladu na scénu s Henrym a Samem z prvního dílu. Autoři nadále šroubují očekávání, se kterým fanoušci vyhlížejí Joela. Dosud jsme mu neviděli do tváře, ale jeho přítomnost byla na E3 znovu připomenuta. Uvidíme ho v příští ukázce?



Za pozornost stojí i to, že ukázka i trailery zdůrazňují roli „zdravých“ lidí místo nakažených kreatur připomínajících zombíky. Je sice potvrzené, že ty se ve hře budou vyskytovat v hojném počtu a v nových mutacích, hlavními nepřáteli tu však budou evidentně lidé, kterým se Ellie chce pomstít.

Souvislost s druhým trailerem

O jakou skupinu přesně půjde, se stoprocentní jistotou nevíme, hratelná pasáž z E3 dema však ukázala skupinu fanatiků, kterou jsme v souvislosti s The Last of Us: Part II neviděli poprvé. Tady se musíme vrátit k filmečku z loňské akce Paris Games Week, kde si děsivý spolek odbyl premiéru. Nepřátelé mají stejné účesy a oděvy. Jsou oblečení do baloňáků, muži jsou plešatí, zatímco ženy nosí cop zatočený do drdolu.



Za zmínku stojí oblečení a účesy obou dětí, které byly v „pařížském“ traileru nazývány odpadlíky. Spolek má evidentně kultický charakter a jeho fanatičtí příslušníci věší ostatní přeživší na sloupy, přičemž jim rozřezávají břicha tak, až jim vyhřeznou střeva. Zmíněné děti ve filmečku po kratším váhání zachrání ženu, ačkoliv je „od těch druhých“. Dost možná to tedy je někdo ze stejné skupiny, do níž patří i Ellie. Nyní ale zpátky k E3 demu a k tomu nejlepšímu.

Obyčejné přikrčení vás už ve dvojce nespasí. Budete se muset plížit.

Skákání, vylepšené plížení i boj na blízko

Po E3 většina přítomných novinářů mluvila o Cyberpunku 2077 jako o hře nové generace, já se ovšem domnívám, že soudě podle prezentovaného dema bychom The Last of Us: Part II do této kolonky mohli zařadit také. Čím je ukázka tak výjimečná? Důvody jsou tři: umělá inteligence, bezkonkurenční animace a otevřený charakter detailních lokací, jenž dává nebývalý prostor pro improvizaci a zásadně ovlivňuje tok hry.

Z hlediska hratelnosti bude fanoušky prvního dílu jistě zajímat, že do hry přibylo tlačítko pro skok, které v jedničce překvapivě chybělo. Co je ale ještě zajímavější, je odstupňované, citlivější plížení. V praxi to znamená to, že už neplatí tak jako v jiných hrách, že si zalezete do vysoké trávy a jste pro nepřátele neviditelní. Bude záležet na tom, kde se vaši nepřátelé nacházejí a jaký mají výhled na místo, kde se schováváte. Vaše šance tedy zvýšíte tak, že si do trávy lehnete a budete se plížit.

S plížením souvisí i možnost schovat se pod autem. Jenže nepřátelé v The Last of Us: Part II rozhodně nejsou hloupí a budou se pod auta dívat, přesně jak to vidíme v demu. Zajímavým detailem je i to, že nepřátelé naývají Ellie vlčicí. Co to přesně značí, zatím nevíme.

Nepřátelé ucítí ve hře každou ránu. A budou se podle toho tvářit.

Vylepšení se dočkají útoky na blízko a velkou roli bude hrát vaše schopnost uskakovat. Opět platí, že během těchto potyček vynikne neskutečná péče, kterou Naughty Dog věnuje jednotlivým animacím a interakci s prostředím. V demu je to vidět, například když se Ellie dostane do střetu s nepřítelem v garážích, kde uskočí a narazí přitom do stojícího auta.

Později je to vidět při bitce s posledním přeživším ze skupiny, která hlavní hrdinku pronásleduje. Ten ji prohodí regálem a krumpáčem likviduje okolní prostředí. Ellie se na něj v jednu chvíli vrhne a „šermířsky“ si s ním vymění pár ran. Zaujmou i další detaily. Například to, jak Ellie vytáhne šíp z mrtvoly v obchodě a mrtvému se při interakci pohne hlava. Nebo když zabije ženu, které se přirozeně po podlaze rozsype toulec s šípy.

Obličeje, jména a rozloha

Obličejové animace během bojů jsou kapitolou samou pro sebe a to, jak nepřátelé reagují na jednotlivé zásahy, je ve hrách zcela bezprecedentní. Nejlépe je to vidět na konci souboje s mužem ozbrojeným krumpáčem nebo v momentě, kdy Ellie překvapí ženu nahlížející pod auto. Že před výstřelem ještě dramaticky odjistí kohoutek, drama celé situace ještě vystupňuje. Naughty Dog se v podobných „chytrých“ animacích zlepšují s každou další hrou. Geniálním detailem je i to, jak si nepřátelé říkají jmény. Naprosto řadovému pěšákovi se sekyrou tak dvě ostatní postavy v demu říkají Ethan. Jeho parťák na něj dokonce jménem zakřičí, když ho vidí umírat.

Za zmínku stojí i způsob, jak systematicky prohledávají nepřátelé okolí. Nejlépe je to vidět v obchodě na konci dema. Umělá inteligence, vlastní jména a obličejové animace dodávají protivníkům na lidskosti a celé dění je díky tomu mnohonásobně působivější, než jak jsme ve hrách zvyklí. Z každého zabití tu opravdu mrazí.

Hromotluk s krumpáčem se málem stal Ellie osudným.

Všimněte si i široké rozlohy, na níž se celé střetnutí odehrává. Demo začíná v lese, z garáží se přesouvá na silnici a mezi obchody. Nikdo vám přitom neříká, kterým směrem máte běžet a kam až vaše pronásledovatele zavedete. Tvůrci hovoří o tom, že jedním z jejich záměrů je smazat rozdíl mezi lokacemi, kde se hráč cítí v bezpečí a místy, kde dochází k bojům. Kdo hraje hry, má vnímání odlišnosti těchto lokací velmi dobře zažité a bere jej jako samozřejmost. The Last of Us: Part II se to pokusí změnit a hra má díky tomu působit mnohem reálněji.

Zkrátka a dobře, The Last of Us: Part II bezmezně věřím. Naughty Dog je studio, které se zlepšuje s každou další hrou a osobně mě tak Uncharted 4 bavilo ještě víc než první The Last of Us. Jsem velmi zvědavý, jak se pokročilá umělá inteligence projeví na zmutovaných nepřátelích nebo jakou roli bude hrát ve hře průzkum, díky kterému pečliví hráči v Uncharted 4 objevili celou další vrstvu jejího úžasného příběhu.

Ale zatím vám bohužel nikdo neřekne datum vydání. Jelikož na E3 nezazněl ani rok, nezdá se být 2019 příliš reálným odhadem. A jelikož nové konzole očekáváme v letech 2020 až 2021, je otázkou, zda s nákupem nepočkat až do vydání verze pro PlayStation 5.