Blizzardu se rekordně daří, Overwatch je nejrychleji rostoucí značka

Příjmy z Overwatche překonaly během prvního roku od vydání hranici miliardy dolarů, vyplynulo z finanční zprávy vydavatele Activision Blizzard. Čistý zisk společnosti za první čtvrtletí 2017 přesáhl 1,73 miliardy dolarů. Pro porovnání, ve stejném období loni to bylo 1,46 miliardy dolarů.

„V tomto čtvrtletí jsme zaznamenali rekordní tržby, čistý zisk na akcii a cash flow. A největším tahounem byl Overwatch. [...] Letos také vyjdou hry Call of Duty: WWII a Destiny 2, přičemž obě odhalení fanoušci přijali velmi dobře,“ řekl Bobby Kotick, CEO Activision Blizzardu.

Společnost si také pochvaluje způsob, jakým Overwatch oslovuje fanoušky. Tedy doprovodné komiksy, krátké filmečky či připravovanou e-sportovní ligu.

Důležité jsou také sezonní in-game události jako Uprising či Year of the Rooster, v rámci nichž mohou hráči získat nové kosmetické předměty. Bedny s kosmetickou výbavou sice lze získat i hraním, jak však ukazují zisky, hráči neváhají nakupovat za skutečné peníze.

Špatně si nevedou ani další hry studia. Aktualizace arénové strategie Heroes of the Storm 2.0 nalákala hráče zpět. Karetní Hearthstone si od vydání zahrálo přes 70 milionů hráčů a nejnovější expanzi Journey to Un’Goro hrálo ve stejný den nejvíce lidí v historii značky.

Meziroční nárůst in-game plateb ve hrách od Blizzardu pak vzrostl o více než 25 procent, nejvíce díky Overwatchi a World of Warcraft.