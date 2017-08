Skvělá zpráva, Microsoft oznámil Age of Empires 4

Od letošního Gamescomu se toho co se týče nových her příliš nečekalo a vida, zčistajasna tu máme patrně největší oznámení letošního roku. Microsoft totiž bez jakýchkoli předchozích indicií zveřejnil trailer na Age of Empires 4.

Kořeny téhle legendární série historických strategií sahají až do roku 1997, poslední třetí díl pak vyšel před dlouhými 12 lety. A mimochodem je zábavný doteď, viz náš nedávný retro článek.

Trailer na Age of Empires 4 ukazuje mnoho historických období, mimo jiné i středověké Japonsko.

O čtvrtém dílu toho bohužel moc nevíme. Hru vyvíjí kanadské studio Relic Entertainment, které nedávno vydalo nepříliš povedený Warhammer 40 000: Dawn of War 3 (naše recenze). Nezbývá než doufat, že si dají s pokračováním bezesporu kultovní značky Age of Empires více práce. Atmosférický trailer naznačuje široké časové i místní rozpětí, od římského impéria, přes dobývání divokého západu až po samuraje. Bohužel zde není žádný záběr ze hry ani datum vydání, takže kromě faktu, že čtvrtý díl vyjde exkluzivně pro Windows 10, není příliš o čem psát. Snad se brzy dozvíme víc.

Kromě této skvělé zprávy Microsoft oznámil i „definitivní edice“ všech tří předchozích dílů, přičemž ten první vyjde již 19. října. Pro připomenutí se podívejte na jeho ukázku z letošní E3.