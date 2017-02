Zmutovaná máma vás nepustí z postele. Recenze přídavku k Resident Evil 7

Resident Evil 7: Biohazard uspěl na celé čáře, i když závěr hry se tak úplně nepovedl. Hororový počátek je o dost silnější kafe než závěr věnovaný akci. Desetihodinový příběh však i přes poutavost k opakovanému zahrání příliš nevyzývá. A to i přes možnost finálního uložení, která vám ponechá i speciální zbraň.

Ale jak se zdá, Capcom nás hodlá zásobovat stahovatelnými přídavky v hojné míře. Můžete si je jednotlivě dokoupit, nebo si je předplatit v kompletní verzi za mastných 2 399 korun, či dodatečným season passem za 819 korun. Zatím to vypadá, že bude o co stát. Zatím.

Kdysi za dohrání, dnes za peníze

První stahovatelný obsah nazvaný Banned Footage vol. 1 vyšel v časově omezené exkluzivitě na PlayStation 4 již 30. ledna. Na ostatní platformy zavítá až 14. února. Za 269 korun dostanete hned tři nové režimy, respektive epizody, z nichž za to stojí opravdu jen jedna.

Resident Evil 7: Biohazard - Banned Footage vol. 1

Musíme být totiž upřímní. Série Resident Evil nabízí od prvního dílu dodatečné režimy a bonusy za to, že jste ji zvládli dohrát. Případně za to, že jste ji dokončili za určitých podmínek, které vám hraní pořádně ztížily. Dnes je doba jiná a za všechny bonusy a přídavky se platí. Jenže v případě ságy Resident Evil to stejně působí jako zrada. Jako by vám někdo do mixu léčivých bylin přidal žahavé kopřivy, po kterých se pozvracíte.



Domobrana ze sklepa

Banned Footage vol. 1 obsahuje celkem tři přídavky: Nightmare, Bedroom a Ethan Must Die. Bedroom je tím nejzásadnějším, proto ho zhodnotíme až nakonec. Nightmare je variací na režim Horde z Gears of War. Chopíte se v něm role kameramana Clancyho, známého z dema Resident Evilu 7. Po únosu se probere ve sklepě vily Bakerových a jediné, co musí udělat, je přečkat pět hodin do úsvitu.

Resident Evil 7: Biohazard - Banned Footage vol. 1

Sice má po ruce dílnu, ve které může proměnit šrot na zbraně, náboje a uzdravit se, ale lehké to mít nebude. Postaví se řadám plesnivých zrůd Molded i členům rodiny Bakerových zastávajících role bossů. V tomto režimu je potřeba taktizovat, pokládat pasti jako bomby nebo střílny a snažit se přežít za každou cenu. Je to zábavné, ale jde přesně o ten typ přídavku, který byste měli získat zdarma za první dohrání.



Zhebni, natáhni brka a umírej

Pokud tento režim dokončíte, čeká vás ještě obtížnější varianta Nightmare Terror. A jestli si stále myslíte, že jde o lehkou záležitost pro čajíčky, je k dispozici režim Ethan Must Die. Jak název napovídá, nejde o nic lehkého. Bohužel jde také o jediný přídavek, který nepodporuje virtuální realitu. Proč, to opravdu netušíme.

Resident Evil 7: Biohazard - Banned Footage vol. 1

V roli hrdiny hlavní hry Ethana Winterse se musíte postavit hordám Molded v režimu, který je navržen tak, aby vás frustroval. Něco jako hororové Dark Souls. Životně důležité předměty k přežití sbíráte z beden a snažíte si pamatovat cestu, kterou byste unikli Molded. Nejde o nic lehkého a podle nás ani zábavného. Obtížnost je až tak přehnaně vysoká, že zabíjí i hratelnost. Jde o věc pouze pro ty nejzarytější hardcore hráče s masochistickými sklony, kteří mají rádi výzvy.



Vítejte v ložnici

Posledním a nejzajímavějším přídavkem je Bedroom. Jako jediný je také příběhový. Opět se ocitnete v roli kameramana Clancyho, který se probral v ložnici přivázaný k posteli. Zmutovaná máma Marguerite vás chce nakrmit zapáchajícím a shnilým pokrmem, abyste se stali členy rodiny. Jenže jakmile spolknete jen sousto této břečky, vaše zdraví začne kolabovat. Je tedy pouze na vás, abyste se dostali z ložnice.

Je to minimalistický přídavek non plus ultra. Celý se odehrává pouze ve dvou místnostech, přesto je v něm s troškou nadsázky (a možná ani to ne) více hlavolamů než ve většině ostatních dílů (a tím nemyslíme DLC, ale regulérní hry). Jak se dostat pryč, totiž musíte zjistit pomocí řady obtížných hlavolamů. Bedroom lze splnit za 30 minut, ale napoprvé se vám to nepodaří. Pokud nesáhnete po návodu, je možné, že budete hledat cestu ven klidně i dvě hodiny či více.



Resident Evil 7: Biohazard - Banned Footage vol. 1

Budete hýbat s obrazy na stěně, hledat klíče a snažit se rozluštit jednu z nejzapeklitějších záhad, před kterou vás kdy herní horor kdy postavil. Ale nic není jen tak. Jakmile Marguerite zaslechne hluk, naběhne na vás a bude zle. Všimne si totiž čehokoliv, s čím jste pohnuli a to uvidíte to tóčo. A vězte, že chtě nechtě hluk naděláte.

Bedroom je hororové veledílo, jízda v PlayStation VR a hodnotný zážitek. Jako jediný z přídavků stojí vážně za to. Pokud se tedy počítáte za fandy série, stahujte. Bedroom nabízí atmosféru, strach, hlavolamy a vše, co by měl pořádný horor mít. Tak schválně, co přinese Banned Footage vol. 2.