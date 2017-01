RECENZE: Originalita se přeceňuje. Třetí sezona Walking Dead začala skvěle

Čas jsou peníze, proto vás nebudeme zatěžovat klasickým literárním cvičením a přejdeme rovnou k tomu nejdůležitějšímu.



Hráli jste druhou sezonu Walking Dead?

a) Ne, nehrál(a) jsem ani první

b) Ne

c) Ano, ale stačilo mi to

d) Ano a chci víc

Recenzi šitou přímo na míru naleznete pod příslušným písmenem:

Walking Dead (PS4)

a) Závidím vám! Přečtěte si naší recenzi a s největší pravděpodobností máte před sebou mnoho hodin skvělé zábavy za pár drobných. Až jí dokončete, přijďte sem zas!

b) Závidím vám! Přečtěte si naší recenzi a s největší pravděpodobností máte před sebou mnoho hodin skvělé zábavy za pár drobných. Až jí dokončete, přijďte sem zas!

c) V tuto chvíli přesně víte, co od třetí sezony očekávat a jediné, co potřebujete slyšet je, že kromě pár drobných změn v grafice a ještě většího zjednodušení akčních pasáží je to pořád to samé.

Přestože je Walking Dead vlajkovou lodí studia Telltale a kvalitou značně převyšuje předchozího Batmana nebo Tales of Borderlands, vychází v podstatě z totožných principů. Každé ucho se jednou utrhne a vy sami nejlépe víte, jestli už toho nebylo dost.

d) Vítejte do klubu. Jediné, co potřebujete ještě slyšet je fakt, že sestupná tendence, se kterou se hry od Telltale poslední dobou potýkají, se Walking Dead naštěstí vyhnula. Pořád platí, že jde v podstatě jen o pasivní sledování děje, občas proložené nějakým tím stisknutím tlačítka. Designové veletoče jsme stejně neočekávali a po pravdě řečeno ani nechtěli.

Walking Dead: The Telltale Series - A New Frontier

Hlavním hrdinou je tentokrát bývalý profesionální hráč baseballu, hispánský sympaťák Javi. Ve skvělém prologu zažijete příchod zombie apokalypsy z pohledu jeho rodiny, zbytek hry se ale už klasicky odehrává po událostech z minulé sezony. Není určitě žádným spoilerem, že se k hrdinově partě brzo připojí stará známá Clementine, za níž si i zahrajeme v krátkých flashbacích, osvětlujících období mezi druhou a třetí sezonou.

Největším tahákem tak pořád zůstávají skvěle napsané postavy a poutavý scénář, který každou epizodu končí v tom nejnapínavějším. Autoři se samozřejmě nevyhnuli spoustě klišé, a každý okamžik pohody a štěstí se rychle mění v krvavý boj o vlastní život, ale přesně kvůli tomu máme Walking Dead tak rádi. Jak veliký dopad na vývoj příběhu mají jednotlivé rozhodnutí uvidíme bohužel až na konci, zatím to na nějakou revoluci nevypadá.

Walking Dead (PS4)

Zato jsme zaznamenali jisté zlepšení grafiky. Ta sice pořád vypadá jako z minulé generace, ale občas dokáže zprostředkovat scénu, která vypadá vyloženě hezky. Akční pasáže jsou pak daleko tolerantnější k vašim chybám. Nepodařilo se mi zemřít ani ve chvílích, kdy jsem pustil ovladač z ruky.

Žádný další rozdíl jsem přes veškerou snahu nezaznamenal. Ale co si budeme povídat, jestli jste fandové, nejspíš už máte obě vydané epizody za sebou, takže je další popis stejně zbytečný.