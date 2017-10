První dojmy: nový Assassin’s Creed mnohé naštve, ale hraje se skvěle

Po roční odmlce se na naše obrazovky vrací jedna z nejpopulárnějších značek současného herního průmyslu, historická akce Assassin’s Creed. V její desetileté historii vyšlo již devět velikých her plus nespočet odboček, mobilních variací či datadisků.

Na vyzkoušení Assassin’s Creed: Origins jsme měli opravdu hodně času.

Dohromady se prodalo více než 105 milionů kusů her z této série. Poslední dobou to však šlo s Assassin’s Creed kvalitativně hodně dolů. Unity vyšlo ve značně rozpracovaném stavu a hráči si museli několik měsíců počkat, než si jej mohli skutečně plnohodnotně užít, Syndicate potom navzdory krásně zpracovanému Londýnu působil jen jako nudná vata. Roční pauza tak sérii přišla rozhodně vhod a na letošní díl Origins, zasazený do starověkého Egypta, už se zase můžeme opravdu těšit.

Na cestě

Pro ty největší fanoušky jsou k dispozici tato speciální sluchátka za necelých 6 000 korun. K mání je však i varianta zdobená 18karátovým zlatem za 1,2 milionu.

Ubisoft evidentně do Origins vkládá hodně nadějí. Až tak moc, že neváhal několika vybraným novinářům zaplatit letenky do Londýna, kde v prostorách Britského historického muzea uspořádal pompézní předváděčku. Měli jsme unikátní možnost nahlédnout, jakým způsobem tvůrci hry přistupují k tvorbě virtuální historie, povečeřet s nimi mezi největší sbírkou egyptských artefaktů na světě a především vyzkoušet si takřka hotovou plnou hru na více než dvě hodiny.

Jako první věc po příjezdu nás však čekala přednáška. Nebudu tady zbytečně opakovat všechny delší dobu známé informace o příběhu, historickém zasazení či hlavním hrdinovi. To už udělal Jakub ve vyčerpávajícím článku a nic zásadního se od té doby nezměnilo.

Egypt v Assassin's Creed Origins, to není jen vyprahlá poušť a pyramidy.

Měli byste však vědět, že tým Ubisoft Montreal na hře pracuje čtyři roky a vnímá ji jako restart celé značky. Má jít o největší svět v dějinách série, který pokryje značnou část Egypta od velikých měst po vyprahlé pouště, od úrodných oáz po deltu Nilu. Vše samozřejmě bez loadingu a s naprostou svobodou toho, kam se vydat.

Autoři si k tvorbě hry přizvali i řadu odborníků na historii a byť se jejich radami nenechali úplně omezit při kreativním rozletu, snažili se o maximální historickou věrnost. Výsledkem je živoucí a do detailu propracovaný svět, kterého je pro „pouhou“ počítačovou hru až škoda. Proto autoři zapracovali na modu Ancient Egypt, který odstraní všechny úkoly a nepřátele a umožní lidem jen tak se toulat krajinou a pozorovat historický život. Více o tomto výukovém módu si můžete přečíst v našem předešlém článku.

Nekonečná inspirace

Ale pojďme k tomu nejdůležitějšímu, tedy samotné hře. K vyzkoušení byla oblast přibližně ze třetiny hry, kdy má hlavní hrdina Bayek už odemčené nějaké ty schopnosti i významný kus mapy.

Hlavním hrdinou je tentokrát Bayek, který je něčím jako dobovým policistou.

Na první pohled vypadá vše jako další klasický Asasín. Hrajeme za tvrďáka v kápi, který se plynule pohybuje po herním světě, nedělá mu problém přelézt přes jakoukoli překážku a ze zástupů nepřátel si veliké vrásky nedělá. Stačilo však pár minut pobíhání po herním světě a poznal jsem, že tady se inovovalo natolik, že tu máme prakticky novou hru. Ortodoxní fanoušci budou sice prskat, ale věřím, že si rychle zvyknou. Žádný prvek však nepůsobí vyloženě originálně, během hraní mi vyskočilo v paměti několik titulů, v nichž se bez debat Asasín notně inspiroval.

Poslední dobou všechny hry od Ubisoftu působí na jedno brdo: veliký otevřený svět zaplněný repetetivními úkoly. Origins v tomto případě nepředstavují úplnou revoluci, ale minimálně část těchto nedostatků řeší. Ano, pořád se tu leze po vyvýšených místech, která odkrývají části mapy. Pořád musíme využívat „průzkumníka“ (v tomto případě je to orel), kterým označujeme nepřátele a pořád tu najdeme absurdní prvky, které vytrhávají z uvěřitelnosti světa, jako je například ovládání zvířat.

Autoři hodně vsázejí na historickou přesnost, nenechali se jí ale úplně svázat.

Změnila se však samotná filozofie hry. Svět už není jen záplava úkolových ikonek, které si jednu po druhé odškrtáváme, jako by šlo o nákupní seznam. Místo toho přibylo obrovské množství nepovinných misí s úvodní i závěrečnou animací, které sice neoslní originalitou, přesto má člověk pocit, že není jen trapný poslíček, ale že jeho konání má vliv na skutečné lidi.

Píšu sice nepovinné, ale velikou část z nich stejně splnit musíte, protože bez zkušenostní odměny za jejich plnění byste měli v příběhových misích velice těžkou práci. Assassin’s Creed v mnohém připomíná dnešní RPG a také vás nenápadně k nutí k vylepšování hlavní postavy. Nechybí ani sbírání surovin a následné vylepšování vybavení, stejně jako široký strom schopností. Pryč je otravná minimapa, nově už je tu jen kompas ukazující několik nejbližších okolních zajímavostí. Bohužel jsme neviděli žádnou ukázku z moderní doby a Animusu, vývojáři o tom ani nechtěli mluvit.

VIDEO: Assassin's Creed Origins - E3 trailer Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Život je boj

Mnoho toho už bylo řečeno o kompletně přepracovaném soubojovém systému a já mohu tato slova jen potvrdit. Už nestačí jen mačkat tlačítko pro blok ve správný čas a čekat na vhodnou příležitost k protiúderu. Nyní je vše daleko akčnější a také náročnější. Přirovnání k Dark Souls je hodně nadnesené, ale pro prvotní představu docela poslouží.

Luk a šípy jsou nyní tou nejdůležitější zbraní.

Spousta uskakování, vhodně načasované údery a pokročilá komba opravdu spíše připomínají nějakou bojovku. Ještě větší efekt na celkovou hratelnost má však zapracování luku, který se rychle stal mým nejpoužívanějším nástrojem. Ve výsledku jsem po vzoru Horizon Zero Dawn pojal hru spíše jako pomalou střílečku a soubojům z blízka se snažil co nejvíce vyhýbat.

Proti těžce obrněným nepřátelům však tento postup nebyl efektivní, a tak se člověk musel naučit i klasickými zbraněmi na krátkou vzdálenost. Rozdíl mezi lehkým mečem a těžkým palcátem je obrovský a každý si určitě najde svůj oblíbený styl. Ze soubojů nezůstal kámen na kameni a je to jedině ku prospěchu věci.

A mimochodem, různé dorážečky jsou opravdu brutální a hra si svůj dospělácký rating opravdu zaslouží.

Už zase ten next gen

Na Xboxu One X hra běhala naprosto fantasticky, otázkou však je, jak si s ní poradí „obyčejné“ konzole PS4 a X1.

Hru jsme zkoušeli na novém prototypu Xbox One X a bylo to vskutku pokoukání. Ve 4K bylo vše naprosto plynulé a výhled do dáli mi téměř vyrazil dech. Trochu se obávám, jak bude hra vypadat na „obyčejných“ konzolích či průměrných PC, protože taková nádhera jistě nebude zadarmo. Svět působí vyloženě nádherně, přepálené světlé barvy doslova vypalují oči přesně tak, jak to známe i z filmů.

Prostředí skutečně žije, lidé pracují na polích a cestují z místa na místo, zvířata se chodí napít k vodě a spousta událostí se odehrává nahodile, bez skriptování. Umělá inteligence působí přirozeně, nepřátelé se drží ve skupinkách a dokážou pořádně zatopit. To samé však díkybohu platí i pro vaše spolubojovníky.

Po vzoru Far Cry: Primal si zde můžete ochočit většinu zvířat.

V jedné misi jsme měli za úkol vyvraždit tábor nepřátel. Můj tým se plynule přizpůsobil mému stylu: pomalu jsme se plížili mimo dosah světla z ohně a oni sami od sebe potichu podřezávali ozbrojené stráže. Jakmile vypukl otevřený konflikt, tasili meče a po hlavě se vrhli do válečné vřavy. To vše bez jakéhokoli zadávání příkazů.

Do vydání Origins zbývá ještě měsíc, hra už je však v podstatě hotová. S jediným problémem jsem se setkal hned v samém úvodu hraní, kdy se nespustila příběhová animace. Rázem kolem mě bylo několik vývojářů, kteří si celou situaci fotili. Bylo vidět, že se jim to stalo poprvé a omluvy nebraly konce. Kromě toho jsem však žádný bug nezaznamenal, snad jen s výjimkou koně, který zůstal stát ve svahu poněkud nakřivo. Takových detailů se v podobně rozlehlé hře snad ani nejde vyvarovat, ale že by se opakovalo fiasko s vydáním Unity, se snad bát nemusíme.

Může to dopadnout špatně?

Kromě Origins do konce roku vyjde ještě mobilní spin-off Rebellion, kniha Desert Oath a i nějaký ten komiks.

Nebudu zastírat, že jsem k Origins přistupoval s notným despektem. Všechny nově slibované prvky mi přišly jako vykradené z jiných her a pořád jsem se nezbavil oné pachuti po nepovedeném Syndicatu. Výsledek však příjemně překvapil. Sice to není žádný výkřik originality, ale všechny z ostatních her převzaté prvky jsou tu jen pro dobro věci.

Otázkou zůstává, jak dlouho bude trvat, než se nový koncept také okouká. Dvě hodiny jsem se sice skvěle bavil, ale pokud bude drobných příběhových misí až příliš, stereotyp se dříve nebo později musí dostavit.

Origins určitě naštvou spoustu stávajících příznivců. Mají však také potenciál k sérii přivést mnoho nových lidí. Snaha inovovat zaběhnuté postupy je sympatická, i když už jsme všechny někdy dříve viděli.

Jediný problém, který mi brání v tom po hře okamžitě sáhnout, tak vidím v datu vydání. Dne 27. října totiž vychází i nový Wolfenstein, na který se přese všechno výše napsané těším přeci jen ještě o chlup víc.