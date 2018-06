Electronic Arts na E3 ukázala Anthem, Battlefield 5 i Unravel 2

Konference Electronic Arts konaná k příležitosti herní výstavy E3 působila mnohem lépe, než jak tomu bylo u předchozích ročníků. Zdá se, že vydavatelství není hluché vůči kritice, která se na něj po loni sesypala.

Bylo to patrné už na úvodní předváděčce chystané střílečky Battlefield 5, která hráče zavede zpět do období 2. světové války. Vývojáři předvedli trailer, který více odpovídal záběrům ze skutečného multiplayeru a mluvili o řadě prvků, které v šumu doprovázející nepovedené odhalení hry, poněkud zanikly (více v našem článku).

Potvrdili také existenci módu Battle Royale, který se stal úspěšný díky hrám jako PUBG nebo Fortnite. V nových záběrech vynikla destrukce a realističtější animace postav. Ukázka z příběhového módu nás čeká zítra na konferenci Microsoftu.

Své video z Battlefieldu 5 zveřejnila také Nvidia - hráno na GTX 1080 Ti

Poté přišla řeč na FIFU 19, v níž hráči budou moci soutěžit v regulérním módu simulujícím Ligu mistrů. Příznivce příběhového módu bude zajímat to, že se režim vrací s Alexem Hunterem v hlavní roli. Zmíněna byla i aktuální FIFA 18 a probíhající event k světovému šampionátu. Velké ovace firma sklidila za oznámení, že si hru můžete dočasně stáhnout zdarma na kterékoliv platformě.



Také EA do budoucna počítá s velkou rolí streamování her do různých herních zařízení, chystaná služba ovšem ještě není připravena. Majitele PC však bude zajímat, že v létě startuje program Origin Access Premier, v rámci kterého budete mít nejen přístup ke knihovně titulů dostupných v rámci klasické služby Origin Access, ale také všem novinkám ze stáje EA. Jednou z nich je i nový Madden, který po dlouhé době zavítá na PC. O NHL bohužel řeč nebyla.

Sympatický rozhovor poskytl šéf studia Respwan Vince Zampella. Ten potvrdil práci na nové hře ze světa Star Wars, která bude zasazena mezi události třetí a čtvrté epizody. Hrát budete za jednoho z posledních rytířů Jedi, který je pronásledován Impériem. Hra s názvem Star Wars: Jedi Fallen Order vyjde nejdříve až na konci příštího roku a nic dalšího o ní nevíme.

Následovaly novinky k aktuální střílečce Star Wars: Battlefront 2. Ještě jednou došlo na velkou omluvu za její zpackaný start a připomínku toho, že hra se následně zcela zbavila pay2win prvků. Ještě letos do ní přijdou nové módy, planety a hrdinové. Radost budou mít především fanoušci prequelů a klonových válek. DICE chystá do hry přidat postavy jako Grievous, Dooku, Obi-Wan a Anakin a planetu Geonosis z Epizody 2. Ještě dříve ale do Battlefrontu přibude planeta Kessel a módy Extraction nebo Hunt.

Největším překvapením se stalo oznámení plošinovky Unravel 2, kterou si hráči mohou stáhnout ještě dnes. Hru opět předvedl sympatický Martin Sahlin, navíc v rámci živé, nesimulované kooperace s dalším vývojářem. Unravel 2 si ale budete moci užít i sami a hra vypadá výborně.



Další připravovanou novinkou je menší projekt jménem Sea of Solitude, kde budete ovládat osamělou dívku, která se proměnila v monstrum. Hra má mít filozofický podtext a hráči v ní mají za úkol zjistit, jak hlavní hrdince vrátit lidskou podobu.

Následovala krátká upoutávka na NBA Live 19 a poněkud trapná pasáž týkající se Madden 19 s úspěšným progamerem na pódiu. Tady už jsme EA začali trochu více poznávat.

První adeptem na nejhorší moment letošní E3 bylo ale až oznámení velkolepého návratu značky C&C – jako mobilního titulu s podtitulem Rivals. V rámci zbytečně dlouhé předváděčky se na pódiu v komentovaném zápase střetli dva (zřejmě) profíci.

V závěru přišlo konečně ke slovu očekávané RPG Anthem od studia Bioware. Tvůrci hráče ujistili, že se velmi snaží vytvořit přitažlivý příběh, který od studia jejich fanoušci očekávají. Nemá jít o klasické MMORPG typu World of Warcraft. Hra byla s touto filozofií navržena od samého základu jako něco zcela nového. Fungovat to má tak, že zatímco vaše základna bude reflektovat váš osobní příběh, svět máte sdílet s ostatními lidmi. Zatím se zdá, že na základně se pohybujeme z pohledu z vlastních očí, jinak však Anthem připomene Mass Effect.

Opět bylo řečeno, že ačkoliv půjde ve hře nakupovat ze reálné peníze kosmetické předměty, lootboxům nebo pay2win systémům se studio vyhne velkým obloukem. Svět hry se má po vydání dále měnit a příběh rozvíjet pomocí dalších přidávaných misí.

Ve hře si budete moci před každou misí vybírat ze čtyř exo obleků, které poskytují hráči rozdílné možnosti. Obleky půjde upravovat podle libosti. K vidění bylo spousta boje, zbraní, monster a nádherný svět hry. Nových záběrů uvidíme v následujících dnech víc než dost.

Anthem vyjde 22. února příštího roku.

Až na trapný přešlap s C&C a poněkud zbytečnou pasáž s profesionálním hráčem Maddenu byla konference EA příjemným překvapením. Firma se snaží napravit si reputaci, a pokud dostojí slibům, mohlo by se jí to povést. Uvidíme.