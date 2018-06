Pět věcí, které chceme vidět na herním svátku E3 2018

Jakub Žežule - Letošní E3 bude z mého pohledu opravdu hodně zajímavá. Nejvíc by mě potěšilo oznámení nové hry od studia Rocksteady, které po uzavření arkhamovské ságy s Batmanem zarytě drží bobříka mlčení. Jejich zatím neohlášená novinka je pro mě nejzajímavější právě tím, že se o ní absolutně nic neví. Rocksteady je navíc špičkovým studiem, které dokázalo spojit do jednoho celku fantastický design, příběh i hratelnost - to všechno v rámci hry založené na licenci.

Podobně nedočkavě vyhlížím i novinku od From Software, kterou fanoušci znají pod označením “Shadows Die Twice“. Pokud je to druhý Bloodborne, asi mě raní radostí mrtvice, ale těšit se nejspíše budu i z čehokoliv jiného. Třetí místo u mě má Cyberpunk 2077 od tvůrců herního Zaklínače. Jestli hodlá CD Projekt překročit svůj stín, s mým sociálním životem je konec. Hodně natěšený jsem i na tajemný Death Stranding od týmu Hidea Kojimy. Poprvé bychom snad měli vidět záběry přímo z hraní a vzhledem ke Kojimově minulosti nepochybuji, že to bude jeden z nejvýraznějších momentů celé E3. Pětici mých největších očekávání uzavírá The Last of Us Part II. Naughty Dog na mě působí jako studio plné pološílených perfekcionistů, které svoji práci zlepšuje s každou další hrou. A na E3 uvidíme jejich novinku poprvé v pohybu.

1. Cyberpunk 2077 - Sci-fi RPG od tvůrců Zaklínače? Ano prosím a včera bylo pozdě. Vážně doufám, že CD Projekt RED letos ukážou něco z chystaného Cyberpunku.

2. Cokoliv nového od Blizzardu (ne Heartstone či World of Warcraft) - Patřím k té skupině naivních lidí, kteří věří, že se ještě před důchodem dočkají nového dílu Warcraftu nebo Diabla.

3. Nové Elder Scrolls - Vím, že je to po ohlášení Falloutu 76 asi utopie, ale vážně se chci vrátit do Tamrielu. Čím dřív, tím líp.

4. Něco nového od Firaxis - Třetí XCOM? Druhá Alpha Centauri? Úpěnlivě prosím, smutně koukám.

5. Něco nového od Rockstaru - Je mi fuk, jestli to bude Bully 2, Max Payne 4, GTA 6 nebo aspoň Red Dead Redemption 2 pro PC, chci aspoň něco!

Martin Zavřel - Jednoznačně nejvíce se těším na Death Stranding, to je moje krevní skupina a upřímně věřím, že Kojima hrou posune o další krok dál nejen herní průmysl, ale i hráče samotné, po lidské stránce. Na druhém místě sním o Anthem jako o vysoce příběhové a v oblasti mechanismů průkopnické hře, ale obávám se, že půjde spíš o poměrně jednoduchý derivát toho, co už známe. S ohledem na můj vztah k Lovecraftovi bych si hodně přál Bloodborne 2, ale „Shadows Die Twice“ je podle všeho opravdu něco jiného. Bylo by super, kdyby první velký datadisk k Destiny 2 všechny příjemně překvapil jak zasazením, tak oním tajemným novým herním módem. No a samozřejmě bych si přál alespoň jedno naprosto nečekané odhalení, které nás všechny zaskočí a nadchne.

Ondřej Zach - Hodně se těším na představení post-apo střílečky / hry na hrdiny The Division 2. U jedničky jsem strávil desítky hodin a nevím, co by se muselo stát, aby mě dvojka odradila. Doufám také, že se potvrdí odhalení zombie akce Dying Light 2. Jednička byla skvělá, rozšíření The Following ještě lepší a už je čas na plnotučné pokračování, ne? Samozřejmě jako všichni fandové doufám, že konečně uvidíme pořádný gameplay z The Last of Us: Part 2. Co jsme zatím viděli, bylo brutální a temné.

A konečně Nintendo. Po loni odhaleném Yoshim na Switch se slehla zem, takže – už chci vědět víc. A Yo-kai Watch 4. Dvojka mě bavila víc než poslední Pokémoni, trojka na Západě ještě nevyšla a čtyřka se podívá poprvé na Switch. Rád bych už samozřejmě viděl něco ze hry a také chci vědět, jak dlouho si počkáme na anglickou verzi. Jestli obvyklé dva až tři roky, tak se snad začnu učit Japonsky. I když asi bude rychlejší přeci jen počkat a věřit.

