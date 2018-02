Stáhněte si zdarma ultimátní encyklopedii počítačových RPG

Po čtyřech letech usilovné práce více než stovky dobrovolníků z řad herních novinářů, vývojářů, modderů, ale i „obyčejných“ fanoušků, vyšla rozsáhlá encyklopedie RPG her nazvaná The CRPG Book Project. Její rozsah je neuvěřitelný, najdeme v ní ta úplně první počítačová RPG ještě ze 70. let i Pillars of Eternity z roku 2015. Celkem je v knize přes 400 her, k většině z nich jsou k dispozici recenze a screenshoty, často doplněné o málo známá fakta.

S největší pravděpodobností zjistíte, že her, které byste si chtěli někdy zahrát, je daleko více, než jste mysleli.

Jde o čistě nadšenecký a nekomerční projekt, takže kvalita příspěvků je kolísavá, ale to nic nemění na tom, že je to vskutku monumentální dílo. V digitální verzi si navíc můžete knihu stáhnout úplně zdarma na této adrese. Už jen listovat hrami, u nichž člověk strávil desítky hodin, je silně nostalgický zážitek, při čtení se pak často dozvíte i nové informace. Pokud dobře koukám, tak česká produkce není zastoupena vůbec, ze slovenské je tu Kult: Heretic Kingdoms.

Ohledně vydání knihy i ve „skutečné“ papírové podobě je její hlavní editor Felipe Pepe skeptický. Ono vydat knihu o 528 barevných stránkách není zrovna nejjednodušší záležitost, cena jednoho výtisku by se pak pohybovala i nad hranicí 60 dolarů (přes 1 200 korun). Nabízí se samozřejmě kickstarterová kampaň, ale to by znamenalo spoustu práce s nejistým výsledkem. Aktuálně se tedy Felipe chce věnovat především odstraňování chyb a doplňování dalšího obsahu.