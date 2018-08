Hit, nebo propadák? Nejznámější herní značky čeká nejistý podzim

1. Battlefield V

Kolik let jsme si jen přáli, aby se značka Battlefield konečně vrátila do druhé světové války? Série měla po enormně úspěšném předchozím dílu našlápnuto převzít od Call of Duty žezlo nejprodávanější hry roku. V novém Battlefieldu nebude letos chybět ani kampaň pro jednoho hráče, ani režim kooperace nebo populární mód Battle Royale. K tomu veškeré budoucí mapy dostanou všichni majitelé hry zdarma. Autoři slibují také nebývalý přísun pravidelně konaných eventů zaměřených na různá období a bojiště druhé světové války.

To vše s hratelností obohacenou novými pohybovými vlastnostmi, větším důrazem na týmové hraní a možností opevňovat pozice na mapě. Skvělou zprávou je i to, že ve hře údajně nenajdete jediný lootbox, a ačkoliv bude váš postup hrou dlážděný odemykáním všeho možného, reálné peníze vám žádnou výhodu oproti ostatním nepřinesou. Není to skvělé?

Battlefield 5

Samozřejmě, že není. Na EA a DICE se okamžitě po oznámení snesla kritika za jejich svérázné pojetí „druhé světové války, jak ji neznáte“. Dojení hráčských peněženek pomocí lootboxů totiž podle všeho ustoupí ždímání přes všemožně bizarní kosmetické úpravy, takže podoba příslušníků vojenských jednotek absolutně nebude odpovídat reáliím nejkrvavějšího vojenského konfliktu v dějinách lidstva. Namísto racionální debaty a hledání řešení pro všechny byli nespokojenci z řad fanoušků ze strany EA poněkud odpálkováni a ještě si museli vyslechnout kázání ze strany některých médií o tom, jací že to jsou hlupáci (nebo panicové). Množství předobjednávek prý celá situace příliš nepomohla.



To však není jediný problém nového Battlefieldu. Posun v oblasti grafiky je oproti předchozímu dílu naprosto minimální a dosavadní marketingová kampaň vlastně jako by neexistovala. Příběhová upoutávka na E3 byla absolutně nicneříkající, kooperativní režim jsme dosud neviděli a avizované novinky v hratelnosti neumí tvůrci prodat. Možná pomůže zářijová beta nebo ohlášený posun vydání na listopad.

2. Call of Duty: Black Ops 4

Call of Duty: Black Ops 4

Když přijde na Call of Duty, platí vývojáři z Treyarchu za nejosvědčenější a nejspolehlivější tým, který fanoušky nenechá na holičkách. Jejich hry mají tendence být čím dál ambicióznější a studio se nebojí posouvat letitou značku novým směrem a zkoušet nové postupy. Tři roky starý díl Black Ops 3 byl co do délky příběhové kampaně a množství obsahu na disku bezkonkurenčně největší. Treyarch je právem veleben také fanoušky zombie režimu, v jehož zpracování se jim nikdo nevyrovná. Servery třetích Black Ops ještě dnes navštěvuje spousta hráčů.

Fanoušky potěší, že podle dojmů z bety se o multiplayerovou složku vůbec nemusíme bát. Hraje se nad očekávání výtečně. Jistě je potěší i fakt, že ani v Black Ops nebude chybět mód Battle Royale, a hráči se tak po letech skučení konečně dočkají velké mapy s možností řídit a pilotovat vojenskou techniku. I zde slibují tvůrci vydatný nášup eventů a velmi aktivní podporu hry po jejím vydání. PC hráče navíc může těšit to, že hra má letos na jejich platformě opravdu zářit a během vývoje jí bylo věnováno mnohem více úsilí (viz nablýskaný trailer níže). Tomu odpovídá i ukotvení hry na slavný Battle.net. Tak kde je problém?

Návrat do budoucnosti spoustu hráčů nepotěšil a skutečnost, že jsou Black Ops 4 graficky od tři roky staré trojky prakticky k nerozeznání, na atraktivitě také příliš nepřidá. Největším šokem pro všechny dlouholeté fanoušky ovšem bylo vyřazení příběhové kampaně, kterou byl speciálně Treyarch pověstný. Battle Royale a o něco větší zombie mód milovníkům sólo hraní absenci kampaně prostě nevynahradí.



Spoustu lidí naštvalo i upuštění od vydávání balíčků map, které si hráči mohli koupit buď samostatně, nebo v rámci Season Passu. Aby vývojáři udrželi komunitu co nejvíce pohromadě, nerozhodli se kupodivu, že mapy budou pro všechny zdarma, ale že zruší možnost kupovat jednotlivé balíčky a vnutit tak Season Pass co největšímu množství lidí. Ještě vtipnější je to, že počet multiplayerových map je menší než v minulosti (dvanáct místo šestnácti). Vzhledem k tomu, že navzdory tomu všemu se Black Ops 4 prodávají za plnou cenu a ještě zahrnují možnost dokupovat si další doplňky (snad pouze kosmetického rázu), působí hra jako ukázkový příklad toho, když se vydavatel snaží zvýšit už tak ohromné zisky a zároveň minimalizovat výdaje.

3. The Shadow of The Tomb Raider

VIDEO: Shadow of the Tomb Raider - E3 2018 trailer Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Novodobá trilogie s nejslavnější virtuální hrdinkou v hlavní roli jde letos do finále a tvůrci ze studia Eidos Montreal slibují, že hra nabídne dosud nejsilnější zážitek v sérii. Velkou novinkou má být hub v podobě rozlehlého sídliště obývaného přátelskými postavami, které mají Laře zadávat vedlejší úkoly. Zajímavě zní i možnost nastavit si obtížnost boje, hádanek a průzkumu samostatně, takže kupříkladu každý záchytný bod na skále nebude už při hraní na vyšší obtížnost okatě vyznačen bílou barvou, aby každému došlo, kudy vede cesta do cíle.

Lara také evidentně strávila spoustu času sledováním filmu Predátor, čemuž odpovídá způsob, jakým si v džungli hraje s nic netušícími nepřáteli. Tvůrci slibují také nejpočetnější a nejnebezpečnější hrobky v novodobé sérii. Ptáte se, kde je háček?

The Shadow of the Tomb Raider působí úplně stejně jako jeho předchůdci. Při hraní druhého dílu nepůsobily stále opakované mechanismy a scénáře už tak dobře a ve třetím dílu se tento pocit jistě ještě znásobí. Za zmínku stojí to, že studio Crystal Dynamics, zodpovědné za oba předchozí díly, věnuje hlavní úsilí nové hře s Avengers a hlavní zátěž tak nese Eidos Montreal, který má na svědomí poslední dva díly série Deus Ex.



Shadow of the Tomb Raider

Ani grafika už dnes tolik neoslní a při některých demonstrovaných pasážích v jihoamerické džungli působí barevná paleta hry nepříjemně pastelovým dojmem. Zatím to vypadá, že tvůrcům došly nápady, a značka by tak mohla upadnout do nepříjemné stagnace. Už potřetí slyšíme, že příběh hry je o obyčejné dívce, která se teď už definitivně stala velkou dobrodružkou, což po dvou odehraných dílech zní jako nastavovaná kaše. Tomb Raider bude asi ve výsledku zábavný, ale nelze se ubránit dojmu, že série potřebuje radikálnější změnu.

4. The Assassin’s Creed: Odyssey

VIDEO: Assassin's Creed Odyssey - první video Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Na papíře to působí skoro pohádkově. Po úspěšném návratu značky zasazeném do starověkého Egypta přichází studio Ubisoft Quebec, aby svým dílem zasazeným do antického Řecka vyzkoušený koncept dovedlo k dokonalosti. Souboje tu tak působí díky speciálním dovednostem o něco zajímavěji a návrat lodních bitev uvítá každý fanda čtvrtého dílu.

Hra si klade za cíl dokonat přerod série v čistokrevné RPG, a na hráče tak vůbec poprvé čeká počáteční volba mezi mužskou a ženskou hlavní postavou, dialogové možnosti, obtížná rozhodnutí i více konců. Tvůrci slibují i zajímavý vývoj v moderní dějové lince, který ale i tentokrát bude možné celkem pohodlně ignorovat. Odyssey má být největším dílem v historii značky a endgame obsah, v rámci něhož budou namakaní hráči bojovat s nestvůrami z řecké mytologie, vypadá nadmíru lákavě. Co nám tedy nevoní?

Assassin’s Creed Odyssey

Ubisoft Quebec je studio zodpovědné za Assassin’s Creed: Syndicate a Odyssey může trpět podobnými problémy. Na papíře či v rámci traileru to totiž všechno působí moc hezky, ale pokud si pustíte ukázky ze samotného hraní, dost možná se brzy začnete nudit. Podoba s Origins je totiž obrovská a jelikož mluvíme o hře, která vyšla minulý rok a nabídla ve výsledku klidně až kolem sta hodin obsahu, chtít po hráčích pouštět se do něčeho podobného znovu, je docela troufalé. Během rozhovorů s hlavními postavami navíc praští do očí nepřesvědčivá synchronizace dabingu a rtů, respektive obličejových animací hlavních postav. Vzpomenete si na kauzu kolem posledního Mass Effectu? Ničemu nepomůže ani fakt, že dabing hlavního hrdiny Alexia asi nebude patřit k nejpovedenějším.

Možnost voleb a nelineární příběh také nemusí být automaticky pozitivem, neboť na těch nejlepších postavách v sérii byla sympatická právě jejich nedokonalost a vlastní charisma. Ortodoxním fanouškům bude vadit i odklon od asasínovské tematiky a kréda, jiní však tuto skutečnost spíše uvítají.