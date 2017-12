Zvolte hru roku 2017 na Xbox One <<

Microsoft letos přepracoval uživatelské rozhraní své konzole a v závěru roku vydal Xbox One X, aktuálně nejvýkonnější konzoli na trhu, na níž některé hry běží v nativním rozlišení 4K. Xbox One X je tak primárně určen pro majitele 4K zobrazovacích panelů.

Co se her týče, zmínku zaslouží výborné závody Forza Motorsport 7, náročná hopsačka Cuphead či vyvražďovačka PlayerUnknown’s Battlegrounds, která na Xbox One přifrčela 12. prosince.

V galerii u článku jsou zařazeny všechny, pro které lze v anketě hlasovat.



Hlasovat můžete až pro tři hry.

Hra roku 2017 na Switch - již běží



Hra roku 2017 na PlayStation 4 - již běží



Hra roku 2017 na PC - již běží



Hra roku 2017 (všechny platformy) - startuje 19. prosince

Všechna hlasování končí 31. prosince ve 23:30.