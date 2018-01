Epic ukončí provoz hry Paragon, budoucnost vidí v Battle Royale

Snažit se jít s dobou a sledovat trendy je sice důležité, nemělo by se to však přehánět. Před pár lety herním průmyslem cloumaly vlny tzv. MOBA strategií a digitálních karetních her.

Paragon nebyl špatnou hrou, ale to dnes k úspěchu nestačí.

Firma Epic Games se pokusila tento trend podchytit a vydala zvláštní titul Paragon, který kombinoval principy obojího. Jenže výsledek byl poněkud nedochucený a hra se s výrazným úspěchem nesetkala. I tu hrstku fanoušků, které k sobě dokázala připoutat, naštvali autoři častými změnami v samotných herních principech.



Dva roky od vydání proto veškeré trápení končí a servery Paragonu budou k 26. dubnu nadobro uzavřeny.

Fortnite se od fenoménu PUBG odlišuje především odlehčenou stylizací.

Ke cti autorům slouží alespoň fakt, že lidem budou vracet veškeré peníze, které do hry investovali.

Tím hlavním důvodem zaříznutí Paragonu je fakt, že se teď v Epic chtějí plně věnovat dojení zlaté krávy jménem Fortnite. Její free 2 play režim už dokázal během pár měsíců nalákat více než 10 milionů hráčů na všech platformách, a je tak největším konkurentem loňského hitu PlayerUnknown’s Battlegrounds.

Snad ho v Epicu také nezaříznou, hned jak se objeví další blockbuster.