Pět největších překvapení z herního svátku E3 2018

Cyberpunk 2077

První místo je jednoduché: nic lepšího než Cyberpunk 2077 na E3 letos k vidění nebylo. Ta hra vypadá fantasticky a pokud se autoři dokážou vyvarovat hromady bugů, které jediné by snad mohly rozbít uvěřitelnost dokonale propracovaného světa, vidím to na hodnocení blížící se 100 %. A to prosím říkám jakožto člověk, kterého Zaklínač až tak úplně neodpálil. Věřím, že kdyby kluci z redakce mohli vidět to, co já, určitě by se se mnou shodli.

The Last of Us 2

To novou ukázku z The Last of Us 2 mohli vidět všichni a neznám nikoho, kdo by z ní nebyl nadšený. Sice sérii Uncharted uznávám, ale jsem rád, že už Naughty Dog „neplýtvají“ svým talentem na další „obyčejnou“ akční advenuturu. Last of Us je na první pohled vyšší liga, co naznačuje směr, kterým se bude ubírat budoucnost videoher jako takových. Pokud jste dosud odolávali koupi PS4, The Last of Us 2 vás k tomu prostě donutí.

Tiskovka Microsoftu

Microsoft se svým Xboxem One vedle PS4 jasně ztrácí, ale určitě to není proto, že by měl nedostatek skvělých her. Během skvěle zvládnuté tiskovky na nás valil jeden titul za druhým, což musí ocenit i majitelé PC, kteří si na rozdíl od konkurenční PS4 všechny tyto hry také mohou zahrát. A díky Xbox Passu navíc jen za pár korun. Chystaná Forza má pak směle nakročeno stát se králem arkádových simulací této generace.

VR hry od Bethesdy

Po pravdě řečeno mě dosud virtuální realita zatím nechává úplně chladným, je to však způsobeno jen tím, že pro ni neexistuje pořádný obsah. Jediná Bethesda se to snaží změnit a do VR chystá i své vůbec nejsilnější značky. Wolfenstein i Prey sice nejsou ve virtuální realitě tak komplexní, jak je známe, ale i tak je to skvělý zážitek. A mimochodem: Transcendence od Ubisoftu by také nemusel být úplně špatný.

E3 jako taková

Původně jsem chtěl napsat Dead Light 2, i kvůli Chrisi Avellonovi, ale nakonec bych tu chtěl vyseknout poklonu pořadatelům E3. Možná je to jenom tím, že už jsem zase o něco zkušenější, ale letošní E3 mi přišla daleko lépe zorganizovaná než naposledy. Ubylo něco z té nevkusné pouťové přepálenosti, lidí bylo přesně tak akorát, aby se ještě dalo po výstavě plynule pohybovat a i návštěvníci z řad fanoušků si mohli užívat z široké nabídky titulů. Letošní E3 se podle mého prostě povedla po všech stránkách.

Martin Zavřel

Death Stranding - Čekal jsem hodně, ale Kojima mě stejně zase překvapil, kromě jiného nádhernou přírodou, skvělou hudbou a zajímavým pojetím a profesí hlavní postavy.

The Last of Us Part II - Nechce se mi věřit, že to byla skutečná gameplay: většina animací postav nepřátel působila zcela nesystémově. Pokud to bylo skutečné, jsou Naughty Dog zase o generaci před všemi ostatními.

The Division 2 - Radikální změna scenérie hře rozhodně prospěla, i když jsem si na ni ještě pořád nezvykl.

Assassin’s Creed Odyssey

Assassin’s Creed Odyssey - Vypadá to jako skutečné RPG s ohromující výpravou a mimořádně sympatickou hrdinkou. Těším se víc, než jsem čekal.

Xbox - Jednoznačně nejlepší konference letošní E3 a slibný návrat Microsoftu, ačkoliv většinu z těch věcí si letos ještě nezahrajeme.

Ondřej Zach

The Division 2 - Kombinace zdevastovaného New Yorku, střílečky a hry na hrdiny mě naprosto pohltila. Dvojka slibuje stejný základ, rekonstrukci Washingtonu DC jedna ku jedné a pořádný end-game obsah. Tedy přesně to, co jsem od dvojky očekával. Díky!

The Last of Us Part II - Všichni jsme čekali na první gameplay záběry z téhle post-apo survival akce, ale to, co jsem viděl, předčilo mé očekávání. Stejně jako jsme před pár lety zírali u jedničky, co lze vytáhnout z dosluhující PlayStation 3, také Part II vytáhne z PlayStation 4 (Pro) maximum. Těžko říci, jak moc byl předvedený boj skriptovaný. Pokud se ovšem tyto prvky ve hře objeví, posune to celý survival zážitek na novou úroveň.

Dying Light 2 - Zombie akce říznutá parkurem v otevřeném světě mě bavila, neméně jsem si užil i venkovské rozšíření. Konečně ovšem přišel čas na regulérní pokračování a mile mě překvapilo, kam tvůrci dokázali hru posunout. Mluvím o příběhových volbách, které mají dopad na herní svět a angažmá legendárního vývojáře Chrise Avellona.

Super Smash Bros. Ultimate - Letošní těžká váha Nintenda na Switch je bojovka Super Smash Bros. Ultimate, v níž se potkají všichni, kteří se v sérii kdy objevili. Počet bojovníků se vyšplhal na 68, což je impozantní číslo. Předváděčka šla hodně do hloubky a svůj účel splnila, navnadila mě.

Assassin’s Creed Odyssey - Odyssey ze starověkého Řecka rozvíjí koncept dílu ze starověkého Egypta, což sice část fandů vnímá jako velký odklon, ale já tento styl naopak vítám, protože Origins je pro mě nejlepší díl série.

Jakub Žežule

Největším překvapením pro mě byla trvající přitažlivost postapokalyptických světů. Tohle téma je ve hrách totiž už nesmírně vyčpělé a měl jsem za to, že už ho mám plné zuby. Jenže The Last of Us: Part II se pro mě bezkonkurenčně stalo nejlepší veřejně prezentovanou hrou výstavy a další postapokalyptické hry jako Death Stranding, Dying Light 2, Resident Evil 2, nebo Metro: Exodus patřily k naprosté špičce. Dokonce ani ta druhá Division nevypadá vůbec špatně. Ukázalo se, že tohle okoukané téma samo o sobě nepředstavuje větší problém.

Příjemným překvapením je i renesance her z japonského středověku. První Nioh předvedlo dosud ten nejlepší soubojový systém v reálném čase, jaký jsem ve hře kdy viděl. Aktuální vlna má ale potenciál ho z trůnu sesadit. Ghost of Tsushima, Sekiro: Shadows Die Twice a samozřejmě i Nioh 2 budou jistě prvotřídními zážitky.

Konference Square Enixu neměla sice moc čím zaujmout, ale nová hra Babylon’s Fall od mistrů sekaček z Platinum Games si pozornost jistě zaslouží. Jednalo se sice jen o krátký teaser, ale tuhle hru se vyplatí v budoucnu sledovat.

Kingdom Hearts 3 je typem hry, který už prakticky vymizel. Jedná se o ambiciózní, dlouhé RPG, které není založené na křižování otevřeného světa a nahánění waypointů. Místo toho tu neustále narážíte na nová, radikálně odlišná prostředí a spoustu herních mechanismů. Špičkový bude jistě také soundtrack. Při sledování trailerů se mi vybavily vzpomínky na Final Fantasy VII.

Dosud jsem nebyl fanouškem, ale Super Smash Brothers: Ultimate vypadá výborně. Zaujalo mě nepřeberné množství postav z různých herních značek a snaha dodat hráčům co největší a nejvybroušenější zážitek v historii série. Po Mario Kart, Splatoon a Arms to vypadá na další velký hit orientovaný na hru více hráčů. Nikdo neumí „gaučový co-op“ tak dobře jako Nintendo.

Jan Kouba

Velkým překvapením byla konference Microsoftu jako celek, Microsoft do toho konečně pořádně hrábl, ovládl celou show a vše zakončil Cyberpunk 2077. Ta největší překvapení jsou asi oznámení nového The Elder Scrolls, už bylo na čase. Bethesda mě také potěšila tím, že stále věří ve VR a nehodlá ho opomíjet. Také mě nadhchnul veškerý materiál, co přineslo Sony, sice prezentace tentokrát nebyla tak okázalá jako v minulých letech, ale obsah to vynahradil. Do kolen mě poslal naprosto dechberoucí Ghost of Tsushima, vyhoupl se na mém must have do první trojky. Takovým bonusovým překvapením bylo ohlášení a vydání Unravel Two.



Petr Zelený

Famózní gameplay trailer z druhé části The Last of Us.

Lákavý trailer ze Cyberpunk 2077.



Elder Scrolls pro mobily (i když v tomhle případě mám samozřejmě trochu obavy, jak se to bude hrát a jak to bude s mikrotransakcemi).



Assassins Creed z Řecka vypadá ještě lépe než ten minulý z Egypta.



Remake Resident Evil 2 chci hned teď!