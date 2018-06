Show Microsoftu odstartovala ukázka ze sci-fi Halo Infinite

Tiskovku Microsoftu odstartovalo video ze sci-fi Halo Infinite. Prozatím jsme se museli spokojit s demonstrací možností enginu. Poté už následovalo přivítání od Phila Spencera, šéfa divize Xbox, který přislíbil odhalit 50 her, z toho 18 exkluzivit. Neopustil si ani krátký proslov na téma diverzita a kterak hry spojují lidi.

Úvodní řeč vystřídalo rozkošné barevné video z hopsačky Ori and the Will of the Wisps, která vyjde příští rok. Vzhledem k tomu, že Ori and the Blind Forest byla naprostá pecka, máme se na co těšit.

Po hopsačka okamžitě následovalo video ze samurajské akce Sekiro: Shadows Die Twice od From Software. K vidění je hlavní hrdina s nezvyklou protézou, ale i zajímavý souboj s nepřítelem na koni. Hru vydá Activision a v prodeji se objeví příští rok.

Prvním hostem na pódiu je Todd Howard z Bethesdy. Pohovořit přišel o tom, co všichni očekávali: Falloutu 76 Nejdříve ovšem oznámil, že post-apo hra na hrdiny Fallout 4 je od dnešního dne součástí služby Xbox Game Pass, která v rámci předplatného zpřístupní na Xboxu One knihovnu her. Co se Falloutu 76 týče, je to prequel série a má být čtyřikrát větší než Fallout 4.