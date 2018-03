VIDEO: Pillars of Eternity 2 bude hutné RPG pro hráče ze staré školy

První Pillars of Eternity (naše recenze) patří mezi ty vůbec nejúspěšnější herní projekty, které kdy vzešly z komunitního financování. Není proto žádný div, že se hned po jejich vydání začalo pracovat na pokračování. Toho se dočkáme již zanedlouho, a tak je ideální čas připomenout si, proč že byste si jej neměli nechat ujít.

Hlavní novinkou druhého dílu je vlastnictví námořní lodi.

Už z prvního pohledu na obrázky je jasné, že tady se žádná revoluce konat nebude. Pillars of Eternity 2: Deadfire vypadá stejně jako nesmrtelné klasiky postavené na Infinity enginu a stejně se také bude i hrát. Základními stavebními kameny jsou nádherná, byť lehce kýčovitá grafika, náročné taktické souboje s nekonečnou zásobou unikátních schopností a především stohy dialogů, které by vydaly na několik fantasy knih. Pokud neumíte obstojně anglicky, asi bych se být vámi do hry raději ani nepouštěl, bez pořádné znalosti příběhu si „Pilíře“ prostě neužijete.

Hlavní novinkou je ve druhém dílu vlastnictví lodi. Ta funguje jako jakási plovoucí pevnost, která vaší partě bude sloužit jako základna. Můžete, respektive musíte, si ji vylepšovat, najímat posádku a udržovat ji v provozuschopném stavu. Jedině tak na ní budete moci cestovat od ostrova k ostrovu a účastnit se námořních bitev. Právě na lodích si nejvíce „užijete“ další novinku, kterou má být dynamicky se měnící počasí. Rozdíl mezi prosluněným bezvětřím a tropickou bouří rozhodně nebude jen grafický. Trochu se jen bojím, aby nešlo jen o další vrstvu managementu v už tak dost komplikované hře, ale autoři snad mají dost zkušeností na to, aby si vše pohlídali.

Jinak se pokračování vydalo klasickou cestou a cílem autorů je nabídnout více všeho. Ať už nepřátel, schopností, kouzel, společníků, nebo lokací. Už první díl vydržel klidně na sto hodin, u dvojky to bude určitě ještě více.

Pokud se vám nepodaří najít starší uložené pozice, nevadí. Kromě toho, že můžete začít s úplně novou partou, si také díky jednoduchému editoru můžete vytvořit uloženou pozici novou. Anebo si prostě jen vybrat z široké nabídky zakončení, která by měla reflektovat všechny možné průchody jedničkou. Ale jestliže jste první díl nehráli vůbec, asi byste se do dvojky pouštět neměli. Přece jen je to jako začít číst knihu od půlky. Navíc jednička dodnes vypadá skvěle a je k dostání za pár peněz.

Bylo by obrovské překvapení, kdyby Pillars of Eternity 2 nedopadly dobře. Autoři míří na menší, ale o to oddanější tvrdé jádro fanoušků, o kterém se dobře ví, co má rádo. Jenže kde vzít po Kingdom Come a Final Fantasy XV čas a sílu na další náročné RPG, že?